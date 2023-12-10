От Нацобъединения в Европарламент будут баллотироваться 18 политиков

Кроме Роберта Зиле, Инары Мурниеце и Рихарда Колом на выборах в Европарламент будут баллотироваться также депутаты Сейма Эдвин Шноре, Илзе Индриксоне и Янис Грасбергс, а также бывший министр земледелия Каспар Герхардс.

Кроме того, баллотируется ряд муниципальных депутатов - депутат Резекненской краевой думы Эрика Тейрумниека, депутат Рижской думы Юргис Клотиньш, депутат Балвской краевой думы Айя Межале, депутат думы Южно-Курземского края Андрис Янковскис, депутат Елгавской краевой думы Оскарс Цирулис, депутат Салдусской краевой думы Роберт Сипениекс, а также депутат Резекненской думы Язеп Корсакс.

Среди кандидатов также руководитель Рижского отделения Нацобъединения, бывший депутат Сейма Гиртс Лапиньш, предприниматель Андрис Чуда, а также представители молодежной организации Нацобъединения Роберт Озолс и Атис Гридюшко.

В списке под первым номером стартует Зиле.

Выборы в ЕП должны пройти в начале июня 2024 года.

Сейчас Латвию в ЕП представляют Андрис Америкс ("Честь служить Риге"), Иварс Иябс ("Для развития/За"), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Даце Мелбарде ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Инесе Вайдере ("Новое Единство"), Татьяна Жданок ("Русский союз Латвии") и Зиле.

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