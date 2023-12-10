Дроны атаковали французский военный корабль в Красном море

Французский военный корабль в Красном море в ночь на воскресенье, 10 декабря, был атакован дронами, летевшими со стороны Йемена, сообщило Министерство вооруженных сил Франции.
Оба дрона были перехвачены и сбиты. Кто запустил летательные аппараты, неизвестно, говорится в сообщении министерства.
Беспилотники с разницей в два часа один за другим пролетели прямо над фрегатом Languedoc ВМС Франции. Военный корабль уничтожил оба летательных аппарата примерно в 110 километрах от порта Ходейда на Красном море в Йемене.
В министерстве не уточнили, какое оружие было использовано для сбития дронов.
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