Дроны атаковали французский военный корабль в Красном море

Оба дрона были перехвачены и сбиты. Кто запустил летательные аппараты, неизвестно, говорится в сообщении министерства.

Беспилотники с разницей в два часа один за другим пролетели прямо над фрегатом Languedoc ВМС Франции. Военный корабль уничтожил оба летательных аппарата примерно в 110 километрах от порта Ходейда на Красном море в Йемене.

В министерстве не уточнили, какое оружие было использовано для сбития дронов.

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