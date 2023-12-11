Седокова об отношениях с Янисом Тиммой: "Да, у нас сложный период"

"Я не скажу, что у нас все хорошо", - заявила в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале Fametime Анна Седокова, отвечая на вопрос об отношениях с супругом Янисом Тиммой в сентябре 2023 года.
Анна Седокова не стала скрывать, что уже некоторое время переживает тяжелый период отношений с латвийским баскетболистом.
"Мы периодически расставались", - рассказывает она в интервью, отмечая что, все, что выходило в публичное пространство, не было спланировано. Просто Янис более эмоционален, чем она.
Был период, когда у него не было контрактов, а она лишилась концертов. Пропали друзья из окружения. Они стали проводить время только друг с другом и сыном Анны Гектором.
"Нам было сложно жить друг другом", - призналась Седокова.
Съемка была сделана в сентябре 2023 года. Анна подчеркнула, что они с Янисом сейчас живут в разных странах. Он живет в Стамбуле, а она в Москве: "Я его очень уважаю и люблю, но то, что у нас есть проблемы, это точно. Решим мы их или нет, это зависит только от нас".
Позже уже на съемке в декабре 2023 года, когда Седокова вернулась из проекта "Последний герой", она изменила свое отношение к мужу. Пока она там была, Янис оставался с Гектором. Он писал Анне каждый день, а она не могла читать сообщения и смотреть эти видео. С проекта артистка вернулась другой.
"Был переломный момент [...]. Мы решили не разводиться, мы решили расстаться с мужем. Он жил в Стамбуле, я жила здесь", - вспоминает Анна.
Вернувшись, она поняла, что хочет быть с ним:
"Я поняла, что я очень ценю то, что он делает для меня. Да, у нас сложный период был и есть. Нам вообще ни капельки не просто. Я бесконечно его уважаю и знаю, что мы попробуем справиться".
Видео: Интервью с Анной Седоковой
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