Седокова об отношениях с Янисом Тиммой: "Да, у нас сложный период"

Анна Седокова не стала скрывать, что уже некоторое время переживает тяжелый период отношений с латвийским баскетболистом.

"Мы периодически расставались", - рассказывает она в интервью, отмечая что, все, что выходило в публичное пространство, не было спланировано. Просто Янис более эмоционален, чем она.

Был период, когда у него не было контрактов, а она лишилась концертов. Пропали друзья из окружения. Они стали проводить время только друг с другом и сыном Анны Гектором.

"Нам было сложно жить друг другом", - призналась Седокова.

Съемка была сделана в сентябре 2023 года. Анна подчеркнула, что они с Янисом сейчас живут в разных странах. Он живет в Стамбуле, а она в Москве: "Я его очень уважаю и люблю, но то, что у нас есть проблемы, это точно. Решим мы их или нет, это зависит только от нас".

Позже уже на съемке в декабре 2023 года, когда Седокова вернулась из проекта "Последний герой", она изменила свое отношение к мужу. Пока она там была, Янис оставался с Гектором. Он писал Анне каждый день, а она не могла читать сообщения и смотреть эти видео. С проекта артистка вернулась другой.

"Был переломный момент [...]. Мы решили не разводиться, мы решили расстаться с мужем. Он жил в Стамбуле, я жила здесь", - вспоминает Анна.

Вернувшись, она поняла, что хочет быть с ним:

"Я поняла, что я очень ценю то, что он делает для меня. Да, у нас сложный период был и есть. Нам вообще ни капельки не просто. Я бесконечно его уважаю и знаю, что мы попробуем справиться".

Видео: Интервью с Анной Седоковой

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