СМИ: Российским солдатам приказывали сжигать вещи погибших сослуживцев

Солдат служит в 394-м полку, воюющем на запорожском направлении. Полк состоит из мобилизованных, наемников и бывших заключенных. Он указал, что командиры дали ему рюкзак, в который были сложены вещи погибших солдат.

"Они требовали, чтобы мы сожгли документы, телефоны и банковские карты раненых и погибших. Но я не смог", - сказал анонимный солдат. Вместо этого он их закопал. Чемоданы с вещами стояли еще с июля.

Уже с самого начала войны Россию обвиняли в попытках сокрыть реальное число погибших на ее стороне солдат. Например, Украина выдвинула обвинение, что российские морги переполнены телами неидентифицированных солдат, которые армейское руководство отказывается отсылать родственникам.

Кроме того, командиры российской армии обвиняются в избиении солдат, взяточничестве и других преступлениях.

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