Дорожная хроника за минувшие сутки: 90 ДТП, 8 пострадавших, 11 пьяных водителей

В Рижском регионе и Латгальском регионе произошло по одному ДТП с одним пострадавшим в каждом, а в Земгале - две аварии с шестью пострадавшими.

В последний день минувшей недели в сфере дорожного движения было выявлено 315 административных нарушений, в том числе 119 превышений скорости и три случая агрессивного стиля управления транспортным средством.

За рулем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей транспортных средств, десять из них были сильно пьяны, поэтому в этих случаях начаты уголовные процессы, свидетельствует обобщенная полицией информация.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!