Пн, 11.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Дорожная хроника за минувшие сутки: 90 ДТП, 8 пострадавших, 11 пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полицейские
Полицейские Фото: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в четырех из них пострадали восемь человек, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции.

В Рижском регионе и Латгальском регионе произошло по одному ДТП с одним пострадавшим в каждом, а в Земгале - две аварии с шестью пострадавшими.

В последний день минувшей недели в сфере дорожного движения было выявлено 315 административных нарушений, в том числе 119 превышений скорости и три случая агрессивного стиля управления транспортным средством.

За рулем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей транспортных средств, десять из них были сильно пьяны, поэтому в этих случаях начаты уголовные процессы, свидетельствует обобщенная полицией информация.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх