Соратники Навального потеряли связь с ним

Соратники находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального шестой день не могут выйти с ним на связь. Это следует из сообщения в Telegram-канале "Команда Навального", опубликованного в понедельник, 11 декабря.

В этот день Навальный должен был выступать в суде по видеосвязи, но трансляция не состоялась, следует из поста. Как указала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш , представители колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество. "Просто издеваются", - написала она.

Вечером 8 декабря Ярмыш сообщала, что к Навальному, который содержится в исправительной колонии №6 во Владимирской области, не пускают адвокатов. По словам пресс-секретаря политика, адвокаты Навального пришли не только к ИК-6, но и к исправительной колонии особого режима № 7. "Везде им сказали "ожидать", в итоге везде отказали в посещении", - написала Ярмыш на своей странице в соцсети X, добавив, что это "особенно тревожно" еще и потому, что на прошлой неделе оппозиционеру стало плохо в камере - у него закружилась голова, он лег на пол.