За должность ректора ЛУ будут бороться два кандидата

В настоящее время Балиня является профессором факультета бизнеса, управления и экономики и советником ректора университета, а Берзиньш - деканом и профессором факультета бизнеса, управления и экономики.

Кандидатов оценивали отборочная комиссия и совет университета. Всего было получено 24 заявки.

Председатель совета Латвийского университета профессор Ивар Калвиньш подчеркнул, что независимо от того, кто из выдвинутых кандидатов станет руководителем университета, им по-прежнему будет руководить сильная и опытная личность.

Ректор будет избран конституционным собранием ЛУ 23 февраля следующего года.

По данным архива агентства LETA, Балиня родилась 13 марта 1965 года. Она окончила физико-математический факультет Латвийского университета, а в 2002 году получила степень доктора философии в области эконометрики.

С 1991 года Балиня читает лекции на факультете экономики и управления Латвийского университета.

Она также является членом правления и совладельцем Sia Datorzinību centrs, президентом Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий.

Берзиньш родился в 1971 году. Является членом-корреспондентом Латвийской академии наук. Имеет степень доктора философии в области науки управления, участвовал в качестве старшего научного сотрудника в многочисленных исследовательских проектах и является автором международных научных публикаций. Также является членом правления фонда SSE Riga и членом совета Студенческого бизнес-инкубатора Латвийского университета. Ранее занимал должность канцлера Латвийского университета. Работал в частном бизнесе и был председателем наблюдательного совета AS Olainfarm.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!