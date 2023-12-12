Видео ⟩ В Эстонии раскрыта новая схема угона автомобилей

Владелец автомобиля, разместивший видео в группе в соцсети Facebook, попросил вернуть ключи от автомобиля и оставить их в ресторане, поскольку в противном случае за ними придет полиция.

Похожая ситуация произошла в Курессааре в сентябре - тогда перед судом предстали четверо молодых людей и одна девушка, все несовершеннолетние, деятельность которых широко обсуждалась в криминальных новостях Сааремаа в прошлом году.

Во многом они использовали такую же схему: сначала воровали ключи из оставленной открытой машины, а позже уезжали на этом автомобиле.

В комментариях к публикации советовали не оставлять двери машин открытыми, не говоря о том, чтобы оставлять на виду в салоне ключ от автомобиля.

"Ну здравствуйте. Кто оставляет двери открытыми и ключи в машине?" - гласил один из комментариев.

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