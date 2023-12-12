Йеменские хуситы атаковали норвежский корабль

Судно Strinda - химический танкер, который ходит под норвежским флагом. Владелец - норвежская компания Mowinckel Chemical Tankers. Как сообщает Reuters с ссылкой на американские официальные лица, танкер попал под обстрел примерно в 111 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив Аравийского моря, примерно в 21:00 по Гринвичу в понедельник, 11 декабря. После этого, по словам одного из собеседников Reuters, судно еще несколько часов могло передвигаться своим ходом.

Во время атаки поблизости не было кораблей США, но на тревожный сигнал, поданный с танкера отреагировал эсминец Mason американских ВМС. В настоящее время он оказывает помощь, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США в соцсети X.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение, однако это не первое сообщение об ударе, связанном с хуситами.

Связанные с Ираном хуситы вмешались в конфликт между Израилем и ХАМАС, который после 7 октября распространился по всему Ближнему Востоку. Происходят нападения на суда на морских путях, а также обстрелы беспилотниками и ракетами самого Израиля.

В субботу хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, направляющиеся в Израиль, независимо от их национальной принадлежности, и предупредили международные судоходные компании об опасности сотрудничества с портами Израиля.

Судно Strinda загрузило растительное масло и биотопливо в Малайзии и направлялось в Венецию, следует из информации компании по отслеживанию судов Kpler. На данный момент не известно, имеет ли корабль какие-либо связи с Израилем.

Группировка, управляющая большей частью Йемена, заявляет, что нападения являются "демонстрацией поддержки палестинцев", и что они будут продолжаться до прекращения наступления Израиля в секторе Газа.

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