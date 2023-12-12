New York Times: Киев не осознает, насколько нестабильно военное финансирование

Вашингтон опасается, что Киев может проиграть войну без новой стратегии и дополнительного финансирования, пишет газета.

По словам американских чиновников, многие в вооруженных силах и руководстве Украины возлагают нереалистичные надежды на военные поставки США, просят "миллионы снарядов из западных резервов, которых не существует" и не осознают, насколько "нестабильно продолжающееся финансирование войны со стороны США".

По мнению американских чиновников, Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом.

Если стратегию на 2024 год не изменить, война в Украине может начать напоминать 1916 год в Первой мировой войне, который стал самым кровопролитным в том масштабном конфликте - погибли тысячи людей, однако фронт почти не изменился, обеспокоены чиновники.

По данным газеты, американцы придерживаются консервативной стратегии. Согласно ей, Украина должна удержать свои территории и увеличить свои силы и запасы вооружения в течение 2024 года, развивая собственное производство.

Некоторые американские военные чиновники полагают, что такая стратегия повысит самодостаточность Украины, укрепит ее безопасность и даст возможность отражать российские атаки в будущем.

"Цель - создать достаточно реальную угрозу, чтобы Россия увидела возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году", - резюмирует газета слова источников.

В то же время украинцы расценивают стратегию, основанную на ударах по российским тылам, пишет издание, приводя в пример осенние атаки в Крыму.

Украинская сторона ищет способы вывести Россию из равновесия, нанося удары по оружейным заводам, складам оружия и поездам с боеприпасами, рассказали собеседники газеты.

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