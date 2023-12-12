KNAB штрафует судью за работу на звероферме в Дании

За эту подработку Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) хочет взыскать с судьи в пользу государства 5853,11 евро. Судья, обжаловавший это решение в Административном районном суде, считает, что сотрудники KNAB занимаются "процессуальным хулиганством".

Судья, хотя и был государственным должностным лицом, не просил разрешения на совмещение должностей. Фактически закон вообще не предусматривает, чтобы судья мог совмещать свою должность с работой подобного рода. Но Юрмалис считает, что с учетом того, что во время отпуска он как судья не имеет права подписывать процессуальные документы и принимать решения, то есть не выполняет функций должностного лица, такая подработка не должна считаться совмещением должностей.

В декларациях государственного должностного лица Юрмалис также не указал свои доходы, полученные за границей. KNAB пришел к выводу, что судья намеренно скрыл информацию о своей работе в Дании, нанеся тем самым ущерб государственному управлению. Тем более что незаконная деятельность Юрмалиса была длительной, а полученные доходы достигли значительных сумм.

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