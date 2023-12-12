В Риге пройдёт выставка "Лица российского сопротивления"

Выставка будет проходить с 16 по 21 декабря.

В рамках выставки также пройдут два мероприятия, посвященных борьбе россиян с диктатурой и развязанной ею войной.

17 декабря в 13:00 в магазине Novaya Riga (Krišjāņa Valdemāra iela 17A) российские и латвийские журналисты, актёры, режиссёры (Резия Калниня, Артур Смольянинов, Илья Азар, Елена Смородинова и другие) будут читать вслух последние слова российских политзаключенных, которые они произносили в судах.

После читки можно будет подписать открытки российским политзаключенным, которые будут отправлены адресатам. Сотрудники Amnesty Intеrnational помогут желающим правильно оформить письмо, открытку можно будет взять на месте.

20 декабря в 18:00 в новом творческом пространстве Redakcija (Zala iela 5-1) пройдeт показ документального фильма Анны Рудиковой о художнице Саше Скочиленко, получившей недавно 7 лет колонии за то, что она меняла в магазине в России ценники на антивоенные надписи.

После показа можно будет задать вопросы режиссёру фильма, а так же купить комиксы Саши Скочиленко.

Проект Faces of Russian Resistance придумали бывший московский муниципальный депутат Елена Филина и гражданский активист Аршак Макичян. В ноябре прошлого года Филину заочно обвинили в распространении фейков об армии РФ и объявили в международный розыск, а Макичяна лишили российского гражданства. Тексты к выставке написал журналист и бывший московский муниципальный депутат Илья Азар. Над проектом также работают и другие антивоенные активисты родом из России. В Риге выставку помогали организовать Мария Фомина и Наталья Пелевина.

На мероприятии будет организован перевод на латышский язык.

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