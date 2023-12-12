В Риге пройдёт выставка "Лица российского сопротивления"

16 декабря в 14:00 в парке Esplanade в Риге около памятника латвийскому поэту Янису Райнису состоится открытие выставки Faces of Russian Resistance ("Лица российского сопротивления").
Цель проекта - рассказать миру о россиянах, которые выступали против войны и против режима Путина, привлечь внимание к тотальному нарушению прав человека в России, добиться включения вопроса об освобождении российских политзаключенных в любые коммуникации с российской властью.
Герои этой выставки - не только политики, которые вели открытую борьбу за демократию в России, но и простые граждане, которые не поверили лживой пропаганде и не приняли вторжение в соседнюю страну. Это мужчины и женщины, молодые и пожилые, политические активисты, художники, учёные, студенты, отцы и матери. Все они заключены в тюрьму на годы. Некоторые - на десятилетия.
Выставка уже прошла во многих городах Европы - например, в Берлине, Праге, Стокгольме, Вильнюсе, Таллинне, Мюнхене. Сейчас она проходит в Осло, а затем пройдёт в Амстердаме, Париже, Брюсселе, Лондоне, Хельсинки и других городах. График выставок и подробности о проекте можно узнать на сайте: https://www.politzk.com/
Ожидаются выступления главреда "Новой газеты Европа" Кирилла Мартынова, поэтов Константина Рубахина и Дмитрия Кузьмина, политолога Дмитрия Орешкина, журналиста Кирилла Набутова, юриста Елены Лукьяновой.
Выставка будет проходить с 16 по 21 декабря.
В рамках выставки также пройдут два мероприятия, посвященных борьбе россиян с диктатурой и развязанной ею войной.
17 декабря в 13:00 в магазине Novaya Riga (Krišjāņa Valdemāra iela 17A) российские и латвийские журналисты, актёры, режиссёры (Резия Калниня, Артур Смольянинов, Илья Азар, Елена Смородинова и другие) будут читать вслух последние слова российских политзаключенных, которые они произносили в судах.
После читки можно будет подписать открытки российским политзаключенным, которые будут отправлены адресатам. Сотрудники Amnesty Intеrnational помогут желающим правильно оформить письмо, открытку можно будет взять на месте.
20 декабря в 18:00 в новом творческом пространстве Redakcija (Zala iela 5-1) пройдeт показ документального фильма Анны Рудиковой о художнице Саше Скочиленко, получившей недавно 7 лет колонии за то, что она меняла в магазине в России ценники на антивоенные надписи.
После показа можно будет задать вопросы режиссёру фильма, а так же купить комиксы Саши Скочиленко.
Проект Faces of Russian Resistance придумали бывший московский муниципальный депутат Елена Филина и гражданский активист Аршак Макичян. В ноябре прошлого года Филину заочно обвинили в распространении фейков об армии РФ и объявили в международный розыск, а Макичяна лишили российского гражданства. Тексты к выставке написал журналист и бывший московский муниципальный депутат Илья Азар. Над проектом также работают и другие антивоенные активисты родом из России. В Риге выставку помогали организовать Мария Фомина и Наталья Пелевина.
На мероприятии будет организован перевод на латышский язык.
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