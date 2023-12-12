Родителям Дарты Даневичи пришлось переехать ради дочери

Родители актрисы театра "Дайлес" Дарты Даневичи Зита и Янис ради дочери кардинально изменили свою жизнь, сменив место жительства, пишет на этой неделе издание Kas Jauns.
Даневича не раз упоминала, что ее родители являются для нее большой поддержкой. Кроме того, во время церемонии "Ночи лицедеев" бабушка и дедушка присматривали за маленьким сыном Дарты, позволив дочери насладиться мероприятием.
Как известно, после развода Дарты с отцом ее ребенка Артусом Кайминьшем отношения между ними осложнились. Судебное разбирательство, начатое в марте 2022 года против Дарты Даневичи, об определении места жительства ее сына, порядке использования прав общения и отмене алиментных обязательств также все еще активно.
Больше об отношениях Дарты с Сиротским судом и Кайминьшем - в TVNET+.
Дарта не планирует сдаваться и совсем недавно обращалась к президенту Латвии с просьбой продолжить решение вопросов Сиротского суда.
Родители Даневичи по понятным причинам также не смогли стать посредниками между Дартой и Артусом. На вопрос о нынешних отношениях с отцом внука Артусом Кайминьшем родители актрисы говорят: "Имя этого человека мы не называем! Как уже говорили, мы с дочерью Дартой во всех аспектах жизни, и мы поможем ей, насколько только сможем".
Отец Дарты Янис рассказал, что для того, чтобы поддержать дочь, они с супругой переехали из Екабпилса ближе к Риге. "Мы хотели быть ближе к дочери, чаще быть вместе, поддерживать ее".
Родители Дарты медики: мама Зита Даневича - невролог, а отец Янис Даневич - хирург.
Больше - в новом издании Kas Jauns от 12 декабря.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!