Родителям Дарты Даневичи пришлось переехать ради дочери

Даневича не раз упоминала, что ее родители являются для нее большой поддержкой. Кроме того, во время церемонии "Ночи лицедеев" бабушка и дедушка присматривали за маленьким сыном Дарты, позволив дочери насладиться мероприятием.

Как известно, после развода Дарты с отцом ее ребенка Артусом Кайминьшем отношения между ними осложнились. Судебное разбирательство, начатое в марте 2022 года против Дарты Даневичи, об определении места жительства ее сына, порядке использования прав общения и отмене алиментных обязательств также все еще активно.

Больше об отношениях Дарты с Сиротским судом и Кайминьшем - в TVNET+.

Дарта не планирует сдаваться и совсем недавно обращалась к президенту Латвии с просьбой продолжить решение вопросов Сиротского суда.

Родители Даневичи по понятным причинам также не смогли стать посредниками между Дартой и Артусом. На вопрос о нынешних отношениях с отцом внука Артусом Кайминьшем родители актрисы говорят: "Имя этого человека мы не называем! Как уже говорили, мы с дочерью Дартой во всех аспектах жизни, и мы поможем ей, насколько только сможем".

Отец Дарты Янис рассказал, что для того, чтобы поддержать дочь, они с супругой переехали из Екабпилса ближе к Риге. "Мы хотели быть ближе к дочери, чаще быть вместе, поддерживать ее".

Родители Дарты медики: мама Зита Даневича - невролог, а отец Янис Даневич - хирург.

Больше - в новом издании Kas Jauns от 12 декабря.

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