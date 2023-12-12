Фото и видео ⟩ Тяжелая авария в Эстонии: на Таллиннской окружной дороге столкнулись шесть машин

Для проведения на месте происшествия необходимых работ, полиция перекрывала движение по окружной дороге со стороны Петербургского шоссе в направлении Юри. Участниками аварии стали две фуры, рейсовый автобус и три легковушки.

По предварительным данным, цепную аварию спровоцировал 19-летний водитель фургона Volkswagen, который после обгона резко перестроился перед фурой. Водитель грузовика сумел быстро среагировать и затормозил, чтобы избежать столкновения, но по какой-то причине водитель Volkswagen затем снова затормозил и съехал на обочину. На эти действия водитель фуры уже отреагировать не успел, и грузовик врезался в дорожное ограждение.