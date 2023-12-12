Фото и видео ⟩ Тяжелая авария в Эстонии: на Таллиннской окружной дороге столкнулись шесть машин

В 7.50 во вторник, 12 декабря, на Таллиннской окружной дороге в Эстонии произошло ДТП, участниками которого стали шесть транспортных средств. Два человека получили травмы и были доставлены в больницу, пишет Rus.Postimees.
Для проведения на месте происшествия необходимых работ, полиция перекрывала движение по окружной дороге со стороны Петербургского шоссе в направлении Юри. Участниками аварии стали две фуры, рейсовый автобус и три легковушки.
По предварительным данным, цепную аварию спровоцировал 19-летний водитель фургона Volkswagen, который после обгона резко перестроился перед фурой. Водитель грузовика сумел быстро среагировать и затормозил, чтобы избежать столкновения, но по какой-то причине водитель Volkswagen затем снова затормозил и съехал на обочину. На эти действия водитель фуры уже отреагировать не успел, и грузовик врезался в дорожное ограждение.
Не успели отреагировать и ехавшие сзади водители, что привело к цепной аварии.
Точные обстоятельства аварии по-прежнему выясняются.
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