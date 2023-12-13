Власти Петербурга требуют от Эстонии денег через свой арбитражный суд

На деньги эстонских налогоплательщиков был отреставрирован фасад здания церкви и возвращена на место колокольня. На открытии церкви после реставрации присутствовал Президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес.

Как прокомментировала руководитель Eesti Kontsert Керту Орро, приход действительно требует в одностороннем порядке прекращения договора с Eesti Kontsert. "Суд первой инстанции оставил это требование истца к нашему учреждени.ю без удовлетворения, установив, что спор подлежит рассмотрению в Стокгольмском международном арбитраже. Сейчас спор находится на рассмотрении в окружном суде", - сообщила Орро.

Сегодня же поступила свежая новость о том, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд после короткого совещания принял постановление, которым оставил определение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу Прихода Святого Иоанна – без удовлетворения.

Rus.Postimees попросил комментарии и от МИД Эстонии. В министерстве нам ответили следующее. Утверждения российских СМИ о том, что консульству невозможно было отправить письма, безосновательны. Также Генеральное консульство Эстонии не допускало неисполнения обязательств. Приводим ответ Министерства иностранных дел полностью.

"Посольство Эстонии в Москве неоднократно вело переписку с МИД России и другими учреждениями по поводу недвижимости, находящейся в распоряжении Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Также 16.05.2022 г. и 10.08.2022 г. Городской совет Санкт-Петербурга был проинформирован о том, что будущим контактным учреждением по всем вопросам, касающимся Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге, является Посольство Эстонии в Москве. На последнее письмо посольства Эстонии поступил ответ российских властей от 11.08.2022 г., т.е. что российские власти приняли к сведению данную информацию.

Российские власти в одностороннем порядке расторгли договор аренды недвижимости, находящейся в распоряжении Генерального консульства в Санкт-Петербурге, задним числом, с 16.05.2022 г. К сожалению, официальное письмо на этот счет поступило в посольство Эстонии в Москве только 20.01.2023 г. Ни до, ни после в их переписке не было претензий по поводу неуплаты налогов представительством. Дальнейшие действия будут решаться после получения официальных документов в посольстве Эстонии в Москве".

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