Прекратил работать крупнейший в Украине оператор мобильной связи, СБУ подозревает Россию

Однако позже компания сообщила о мощной хакерской атаке.

«Самое важное, что по состоянию на данный момент персональные данные абонентов не скомпрометированы. Мы приносим искренние извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Да, наши враги коварны, но мы готовы встретиться с любыми трудностями, преодолеть их и продолжать работать для украинцев», — было сказано в заявлении «Киевстара».

Служба безопасности Украины сообщила, что завела уголовное дело по факту кибератаки на «Киевстар», причем сразу по восьми статьям уголовного кодекса, включая несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, государственную измену, диверсию и ведение агрессивной войны.

«Одна из версий, которую сейчас изучают следователи СБУ, заключается в том, что за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы России», — сообщили в СБУ.

Как сказано в заявлении спецслужбы, сразу после сообщения о сбое в офисы компании «Киевстар» выехала оперативно-следственная группа СБУ, чтобы задокументировать все обстоятельства атаки.

Специалисты СБУ по борьбе с киберпреступностью помогают сотрудникам «Киевстара» и координируют усилия всех государственных структур для скорейшего восстановления работы сети сообщает спецслужба.

Как решить проблему

Фото: Getty Images

С начала полномасштабной войны и на фоне проблем с электричеством украинские мобильные операторы ввели систему бесплатного внутреннего роуминга. Это означает, что если один из операторов недоступен, клиенты могут перейти в сеть другого оператора и пользоваться его услугами.