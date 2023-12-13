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Видео ⟩ Пьяный мужчина решил "напугать" работницу игрового зала и вытащил оружие

rus.tvnet.lv
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Фото: Pixabay

Мужчина в Адажи взял с собой в игровой зал пневматический пистолет. Наверное, никто бы даже не заметил этого, если бы владелец в состоянии алкогольного опьянения не решил его выставить напоказ, сообщает программа Degpunktā.

Скорее всего, слишком сильное опьянение затуманило разум мужчины, пришедшего отдохнуть в игровой зал в Адажи.

Когда игрок не смог выиграть, он решил "напугать" сотрудницу заведения и вытащил пневматический пистолет.

Полицейские совместно с сотрудниками охранного предприятия Grifs Ag задержали вооруженного посетителя игрового зала.

У мужчины было установлено сильное опьянение - концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 2,84 промилле.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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