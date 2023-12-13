Рождество без снега: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Быстрое таяние снега начнется в эти выходные с запада страны. В ночь на воскресенье по всей Латвии ожидается потепление до +2...+7 градусов. Временами ожидаются осадки.

На следующей неделе температура воздуха временами будет повышаться до +4...+9 градусов. Западный, юго-западный ветер может достигать штормовой силы, ожидаются осадки, местами сильные. Снег, вероятно, не растает только на возвышенностях в Видземе и Латгале.

Теплые дни будут чередоваться с прохладными, температура временами может опускаться ниже нуля. На Рождество в некоторых районах страны возможны снегопады и образование нового снежного покрова.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает о стремительном повышении уровня воды в реках и возможности наводнений.

Галерея: Рождественская ярмарка в Риге

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