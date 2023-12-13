Видео ⟩ Меладзе о латвийской певице Диане Пашко: "У вас большое будущее"

Сколько Диана Пашко себя помнит, она всегда мечтала петь. Музыкального образования у девушки нет, но есть упорство и чувство перфекционизма. Первую известность ей принесли самодельные ролики на YouTube, а дальше было участие в шоу "Х-Фактор" в Украине. Именно там Диана исполнила свою мечту и спела для Константина Меладзе.

В 16 лет Пашко в составе рок-группы принимала участие в латвийском отборе на "Евровидение", но узнавать в Риге ее стали только после того, как в 2019 году она вышла в финал латвийского шоу X Faktors.

Сейчас певица активно работает над авторскими песнями и гастролирует с кавер-бэндом The Kruasans.

На одном из последних торжеств, где она выступала, ее голос отметил брат Константина Меладзе - Валерий. Он не только дал Диане микрофон спеть припев, но даже поделился ушным монитором.

"Какой хороший голос у девушки, ничего себе. Густой, мощный голос. Это очень востребовано между прочим. У женщин у всех высокие голоса.