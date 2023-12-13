Видео ⟩ Меладзе о латвийской певице Диане Пашко: "У вас большое будущее"

На одном из последних торжеств, где выступала латвийская певица Диана Пашко, ее голос отметил хэдлайнер вечера - Валерий Меладзе. Ранее девушка покорила его брата Константина.
Сколько Диана Пашко себя помнит, она всегда мечтала петь. Музыкального образования у девушки нет, но есть упорство и чувство перфекционизма. Первую известность ей принесли самодельные ролики на YouTube, а дальше было участие в шоу "Х-Фактор" в Украине. Именно там Диана исполнила свою мечту и спела для Константина Меладзе.
В 16 лет Пашко в составе рок-группы принимала участие в латвийском отборе на "Евровидение", но узнавать в Риге ее стали только после того, как в 2019 году она вышла в финал латвийского шоу X Faktors.
Сейчас певица активно работает над авторскими песнями и гастролирует с кавер-бэндом The Kruasans.
На одном из последних торжеств, где она выступала, ее голос отметил брат Константина Меладзе - Валерий. Он не только дал Диане микрофон спеть припев, но даже поделился ушным монитором.
"Какой хороший голос у девушки, ничего себе. Густой, мощный голос. Это очень востребовано между прочим. У женщин у всех высокие голоса.
Мне кажется, у вас большое будущее. Это редкий голос. Я вас запомнил. До встречи на большой сцене", - сказал во всеуслышание Валерий Меладзе.
Диана Пашко написала в соцсетях, что музыка братьев Меладзе стала отправной точкой ее творческого пути. В 2004 году она "до дыр заслушала" альбом Валерия "Нега". Именно тогда девушка осознала, что будет петь.
"На видео не я, на видео - мой внутренний ребенок. Я просто не могла этим не поделиться. Стоять действительно было нелегко, но меня более чем услышали.
Верьте в себя и в свои мечты. Они действительно сбываются, если никогда не переставать за ними идти", - резюмировала Диана.
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