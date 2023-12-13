Правительство Чечни жалуется на нехватку денег, несмотря на щедрые дотации из Москвы

Все это, несмотря на ежегодные дотации в размере десятков миллиардов рублей из федерального бюджета России.

"Действительно, в бюджете Чеченской республики наблюдается дефицит, связанный прежде всего с тем, что у нас экономическая база была разрушена в результате военных действий" - заявил Хучиев.

По его словам, дефицит обусловлен также демографической ситуацией.

"Это новые потребители государственных услуг, под это нужно строить новые социальные объекты. Если в годовом измерении взять, введенные социальные объекты дают удорожание по содержанию и зарплате где-то в районе 3,5 млрд руб.", - объяснил Хучиев.

Он также заявил, что по сравнению с 2014 годом текущий размер дотаций существенно снизился.

Правительство Чечни надеется компенсировать снижение дотаций инвестиционными проектами. По словам Хучиева, каждый год в регионе наблюдается рост инвестиций.

"Была разработана модель экономического развития. Мы выделили из пяти прорывных проектов в части строительства, промышленности, туризма, климатического направления на общую сумму около 136 млрд руб. Мы рассчитываем прежде всего на создание 5,5 тыс. рабочих мест", - пояснил Хучиев.