Правительство Чечни жалуется на нехватку денег, несмотря на щедрые дотации из Москвы

В Чечне не хватает средств на развитие социальных объектов и выплаты зарплат бюджетникам, заявил председатель правительства региона Муслим Хучиев.
Все это, несмотря на ежегодные дотации в размере десятков миллиардов рублей из федерального бюджета России.
"Действительно, в бюджете Чеченской республики наблюдается дефицит, связанный прежде всего с тем, что у нас экономическая база была разрушена в результате военных действий" - заявил Хучиев.
По его словам, дефицит обусловлен также демографической ситуацией.
"Это новые потребители государственных услуг, под это нужно строить новые социальные объекты. Если в годовом измерении взять, введенные социальные объекты дают удорожание по содержанию и зарплате где-то в районе 3,5 млрд руб.", - объяснил Хучиев.
Он также заявил, что по сравнению с 2014 годом текущий размер дотаций существенно снизился.
Правительство Чечни надеется компенсировать снижение дотаций инвестиционными проектами. По словам Хучиева, каждый год в регионе наблюдается рост инвестиций.
"Была разработана модель экономического развития. Мы выделили из пяти прорывных проектов в части строительства, промышленности, туризма, климатического направления на общую сумму около 136 млрд руб. Мы рассчитываем прежде всего на создание 5,5 тыс. рабочих мест", - пояснил Хучиев.
Федеральный бюджет РФ выплачивает 67 регионам в виде дотаций 822 миллиарда рублей (8,47 миллиарда евро).
Чечня, Дагестан, Ингушетия и Тува получают по 20% от этой суммы. В следующем году эта доля увеличится до 22,4%, а Чечня получит 34,7 млрд руб. Однако местные власти сетуют, что этих средств не хватит на ликвидацию дефицита областного бюджета.
В конце ноября Минфин России выступил с инициативой, обязывающей местные органы власти Чечни, Дагестана, Ингушетии, Тувы и четырех оккупированных областей Украины нести персональную ответственность за дефицит региональных бюджетов.
Для получения дотаций главам регионов придется увеличить доходы региональных бюджетов, которые должны гарантировать эффективное распределение средств, а также отказаться от увеличения численности госслужащих и их зарплат, которые превышали бы установленный уровень инфляции.
"Минфин пытается навести хоть какой-то порядок. Это очередная попытка, но они же не могут отменить персональную дотацию Чечне, которая в разные годы достигала от 13 млрд до 15 млрд руб.", - поясняет профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.
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