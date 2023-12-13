С 2025 года дизельные авто будут проходить техосмотр по-новому: что изменится?

Цель нововведения состоит в том, чтобы убедиться, что в автомобиле есть фильтр твердых частиц или DPF.

"Мы видим, что во многих странах проводятся разные манипуляции с фильтрами твердых частиц или DPF. Поэтому Латвия - одна из стран, которая хочет ввести новый метод проверки. С его помощью можно будет убедится, что у машин с двигателями Евро-5 и Евро-6 не проводились какие-то манипуляции с фильтром твердых частиц", - объяснил руководитель технического отдела Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Янис Лиепиньш.

Фильтр твердых частиц или DPF нужен для того, чтобы снизить до минимума выбросы сажи, которая появляется при работе двигателя внутреннего сгорания на дизельном топливе.

Фильтр дорого стоит, поэтому, если он выходит из строя, то многие водители просят мастеров просто вырезать фильтры. Сейчас это невозможно обнаружить на техосмотре - ни визуально, ни на оборудовании.

Поэтому в этом году для станций техосмотра было закуплено несколько единиц техники. Она будет выявлять твердые частицы в выхлопе и считать их.

Чтобы без проблем пройти техосмотр, в CSDD порекомендовали автовладельцам использовать качественные оригинальные запчасти.

"В первую очередь машина должна поддерживаться в хорошем техническом состоянии. Это точно так же, как происходит с шинами или шарнирами подвески. У человека есть выбор: купить качественную продукцию или дешевую и не такую качественную", - отметил Янис Лиепиньш.

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