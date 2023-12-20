Незрячая Влада: "Быть эмпатичным - это не слабость, а сила"

"Быть эмпатичным - это не слабость, а сила", - считает 38-летняя Влада Хмелевская. Она широко улыбается и бодро, почти без пауз рассказывает историю своей жизни. На мгновение даже сложно представить, что эта хрупкая, нежная и столь образованная девушка не видит с рождения.

Был какой-то период, когда было лучше. Она видела краски, цвета и контуры. Но это каких-то полпроцента...

"Это отличается. Если человек видит или не видит с рождения. По-другому воспринимаешь мир. Одно из отличий в том, что незрячие люди могут не знать, как выглядят цвета.

Для незрячих людей с рождения все воспринимается через остальные органы чувств.

"Говорят, что зрение - это 80-90 процентов информации. Но на самом деле, если у тебя внутри позитивная энергия, ты понимаешь, что жизнь состоит не только из этих чувств. Она не может ограничиваться только ими. Сколько внутренних переживаний, ощущений в человеке, кроме этих пять органов чувств", - добавляет Влада.

Она считает, что в этом есть какой-то плюс, ведь незрячие люди больше концентрируются на внутреннем, а не на каких-то внешних факторах - на рекламе и на том, что обычно навязывается визуальным путем. Она называет зрением совсем другое: