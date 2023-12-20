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Незрячая Влада: "Быть эмпатичным - это не слабость, а сила"

Влада Хмелевская Фото: Pauls Zvirbulis/ TVNET
rus.tvnet.lv Раиса Смирнова Pauls Zvirbulis
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"Быть эмпатичным - это не слабость, а сила", - считает 38-летняя Влада Хмелевская. Она широко улыбается и бодро, почти без пауз рассказывает историю своей жизни. На мгновение даже сложно представить, что эта хрупкая, нежная и столь образованная девушка не видит с рождения.

Был какой-то период, когда было лучше. Она видела краски, цвета и контуры. Но это каких-то полпроцента...

"Это отличается. Если человек видит или не видит с рождения. По-другому воспринимаешь мир. Одно из отличий в том, что незрячие люди могут не знать, как выглядят цвета.

Для незрячих людей с рождения все воспринимается через остальные органы чувств.

"Говорят, что зрение - это 80-90 процентов информации. Но на самом деле, если у тебя внутри позитивная энергия, ты понимаешь, что жизнь состоит не только из этих чувств. Она не может ограничиваться только ими. Сколько внутренних переживаний, ощущений в человеке, кроме этих пять органов чувств", - добавляет Влада.

Она считает, что в этом есть какой-то плюс, ведь незрячие люди больше концентрируются на внутреннем, а не на каких-то внешних факторах - на рекламе и на том, что обычно навязывается визуальным путем. Она называет зрением совсем другое:

"Насыщает именно вот такая внутренняя сила, которую ты можешь потом передавать другим. Зрительное восприятие - это прекрасная штука, она помогает. Но если ее нет, то на этом жизнь не остановилась".

Про свой музыкальный слух Влада с улыбкой говорит, что, как собака, на 12 метров она не слышит: "Я скажу так - у меня стандартный слух. Кстати, есть исследования, которые показывают, что незрячие абсолютно не обладают другими какими-то преимуществами: лучше обоняние, лучше слух. Это развивается в том случае, если человек это в себе развивает".

Влада Хмелевская
Влада Хмелевская Фото: Pauls Zvirbulis/ TVNET

Она отмечает, что все это приходит, когда ты живешь самостоятельно, если есть активный образ жизни. Потом можешь ориентироваться в пространстве, становится лучше память, концентрация. Влада указывает, что любое ограничение "влечет за собой как бы канал неограниченных возможностей".

Его можно открывать и делиться с другими. Таким образом, люди с инвалидностью не только потребляют, но и могут быть активно задействованы в обществе и на рынке труда.

Влада активна в социальной и общественной жизни. Благодаря родителям, которые занимались с ней с детства, она получила хорошее образование:

"Я окончила экстерном спецшколу в 14 лет. Поэтому я прошла дальше, быстрее по карьерной лестнице. В мои времена, когда я училась, люди учились до 21 года в школе. Поэтому очень большая радость от того, что меня направили родители. Помогли, поддержали".

Дальше Влада поступила в Латвийскую музыкальную академию, окончила экстерном нулевой курс. Ей очень помогли преподаватели. Нулевой курс она окончила за один год и поэтому поступила дальше на бакалавра. На тот момент ей было 16 лет.

"Я играю на фортепиано, играла на скрипке, флейте. Я получила степень бакалавра по классу композиции. Поэтому я сейчас работаю концертмейстером во Дворце культуры VEF. То есть это моя непосредственная работа - сочинять, импровизировать".

Еще Влада по образованию культуролог. В Академии культуры она окончила магистратуру по программе "Менеджмент культуры и искусства". Это образование сейчас ей пригодилось, ведь на данный момент она занята в исследовании по доступности музеев в Латвии. Помимо этого, она занимается тестированием сайтов на доступность для незрячих людей.

Образование Латвийского университета по программе докторантуры на факультете социологии помогло ей лучше понять социальные процессы в сфере инвалидности.

Влада активно участвует в тренингах, конференциях для работодателей. Она призывает людей с инвалидностью не бояться выходить за рамки своего привычного пузыря, потому что считает, что именно социализация может помочь развиваться и достичь успехов в жизни:

"Главное - найти в себе силы кооперироваться с другими, то есть не оставаться одному в этой ситуации, искать людей по интересам и общим целям. Бывает такой период, когда тебе нечего предложить. Тогда лучше искать себя и нарабатывать компетенции. Главное - объединяться с другими в какую-то команду, чтобы вместе получилось".

Влада признается, что сейчас появилось множество средств, которые помогают незрячим получить информацию, учиться. Государство стимулирует пособия, человек может нанять ассистента, но есть те, кто предпочитает сам справляться с  трудностями, чтобы расти, преодолевая зону своего комфорта. Конечно, на пособие по инвалидности прожить невозможно:

"Это только оплатить жилье и покрыть свои минимальные жизненные потребности. Таким образом очень сложно прожить.

Обычно таким людям либо кто-то помогает, если у них есть родственники, либо они живут на грани бедности, получают статус малоимущего, и тогда им в каком-то размере оплачивается квартира и некоторые другие расходы. То есть выкручиваются как могут.

Влада считает, что если человек с инвалидностью выбивает себе все эти пособия и статусы для получения помощи от государства, это занимает у него столько же усилий и времени, как если бы он был занят на работе.

Когда человек трудоустроен, он повышает свои компетенции, жизненный опыт, коммуникацию и не чувствует себя униженным, прося помощь у государства.

"Так мне говорят. Это практически все рабочие дни, и ты только этим и живешь. Лучше не заниматься выживанием, а заниматься самосовершенствованием и процветанием".

Благодаря своей социализации и отношению к жизни Влада познакомилась со своим мужем. Он зрячий, работает шофером на грузовых автомобилях. Она очень многое говорит о внутренней красоте и необходимости общения. Конечно, она благодарит центр и спецшколу "Страздумуйжа":

"Да, это действительно центр развития и место, откуда мы все выходим, кому мы благодарны за свое обучение, за свое развитие. Кто-то в большей или меньшей степени там побывал. Они предоставляют все методические пособия. Ты получаешь все, что необходимо.

Но только этого недостаточно, ведь школа дает образование, а воспитание дает семья и окружающая среда".

Влада Хмелевская
Влада Хмелевская Фото: Pauls Zvirbulis/ TVNET

В поселке есть клуб "Страздумуйжа", в котором люди с нарушениями зрения могут петь, танцевать, выступать и участвовать в коллективах. Здесь постоянно проходят праздничные концерты, реабилитационные занятия.

Однако помещениям клуба "Страздумуйжа" необходим ремонт. К сожалению, помещения в нем не просто устарели, а почти на грани возможности эксплуатации. А ведь там каждый день находятся люди, но нет нормальных туалетов, покрытия пола, местами проступает плесень, облезают штукатурка и обои, а плинтуса прогрызли крысы.

​Общество подчеркивает, что ремонт клуба - приоритет, хотя это не единственное, что нужно обновлять!

Этой историей RUS TVNET продолжает благотворительную акцию "Чувствуй сердцем" в поддержку Латвийского общества слепых.

Призываем вас, дорогие читатели, стать немного волшебниками к Рождеству и Новому году - сделать пожертвование обществу, а точнее - помочь в ремонте клуба "Страздумуйжа".

Реквизиты:

Банк: SEB Banka

Номер счета: LV44UNLA0055003378593

SWIFT: UNLALV2X

Получатель (saņēmējs): Latvijas Neredzīgo biedrība

Регистрационный номер (reģistrācijas nr.): 40008004000

Цель (mērķis): STRAZDUMUIŽAS KLUBA REMONTAM

Галерея: Здание клуба "Страздумуйжа" 

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