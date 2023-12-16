Эксперт: Ковид-антиваксеры не повлияли на вакцинацию от "классических болезней"

Надо ехать, путевка горит. А у ребенка ветрянка, и у второго ребенка ветрянка. В самолет не пускают. А если это случится на курорте? Там тоже можно заразиться.

Мы не изолированы, мы живем в открытом мире, мы путешествуем. А в то же время вакцинация дает четкую и хорошую, очень высокую гарантию, что все будет в порядке в этом плане", - напоминает он.

Перевощиков рассказал, что во время пандемии уровень вакцинации (от "классических" болезней) упал. Но связано это было, видимо, не с антипрививочными настроениями, а просто с невозможностью дойти до врача.

"Уровень вакцинации снизился немного именно в период Covid-19. Но мы связываем это, скорее всего, с тем, что была высокая заболеваемость. И родители болели, и дети болели, и было меньше возможности попасть к врачу с прививками, это откладывалось. И именно технические причины, мне кажется, повлияли на снижение. Сейчас, в последний год, мы видим, что снова выровнялось, и снова мы достигли 95% по большинству инфекционных болезней", - поясняет представитель SPKC.

Кроме того он рассказал, что рост вакцинации в некоторых случаях неуклонно растет.

"Есть такие условно новые вакцины, которые мы не можем называть новыми, потому что дети прививаются ими уже больше 10 лет. Но в нашем сознании они все еще новые. Скажем, вакцина против рака шейки матки. И в их случае рост вакцинации только лишь продолжался", - сообщил Перевощиков.

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