Эксперт: Ковид-антиваксеры не повлияли на вакцинацию от "классических болезней"

Несмотря на то, что во время Covid-пандемии "антипривочники" стали громче высказывать свое недовольство научным прогрессом, в реальной жизни влияние их голосов, к счастью, осталось незаметным. Об этом в эфире программы "Кто вам платит?" рассказал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
"Среди инфекций, которые мы можем давно и хорошо регулировать при помощи вакцинации, мы не видим больших проблем. Одно время был рост коклюша. Это было закономерно, у подростков не было дополнительной вакцинации, иммунитет угасал, подростки болели много и часто. Это, может быть, не столь тяжелая болезнь, но она смертельно опасна для маленьких детей.
У нас и смертельные случаи бывали, но это редко, потому что ситуация контролируется.
И поэтому сейчас мы не можем сказать, что какие-то из классических болезней, которые мы контролируем при помощи вакцинации, в Латвии, были бы актуальны. Была небольшая вспышка кори, но это было много лет назад, лет 10, наверное, уже прошло", - уверяет Перевощиков.
Представитель SPKC отмечает, что тот факт, что заразные болезни не распространены больше в Латвии, не значит, что от вакцин можно отказываться.
"Как рассуждает среднестатистический "антипрививочник"? Он говорит: "Ну а смысл-то какой прививаться? Кори-то нет, зачем я буду своего ребенка прививать?". А где гарантия, что он никуда не поедет? У нас были такие случаи.
Надо ехать, путевка горит. А у ребенка ветрянка, и у второго ребенка ветрянка. В самолет не пускают. А если это случится на курорте? Там тоже можно заразиться.
Мы не изолированы, мы живем в открытом мире, мы путешествуем. А в то же время вакцинация дает четкую и хорошую, очень высокую гарантию, что все будет в порядке в этом плане", - напоминает он.
Перевощиков рассказал, что во время пандемии уровень вакцинации (от "классических" болезней) упал. Но связано это было, видимо, не с антипрививочными настроениями, а просто с невозможностью дойти до врача.
"Уровень вакцинации снизился немного именно в период Covid-19. Но мы связываем это, скорее всего, с тем, что была высокая заболеваемость. И родители болели, и дети болели, и было меньше возможности попасть к врачу с прививками, это откладывалось. И именно технические причины, мне кажется, повлияли на снижение. Сейчас, в последний год, мы видим, что снова выровнялось, и снова мы достигли 95% по большинству инфекционных болезней", - поясняет представитель SPKC.
Кроме того он рассказал, что рост вакцинации в некоторых случаях неуклонно растет.
"Есть такие условно новые вакцины, которые мы не можем называть новыми, потому что дети прививаются ими уже больше 10 лет. Но в нашем сознании они все еще новые. Скажем, вакцина против рака шейки матки. И в их случае рост вакцинации только лишь продолжался", - сообщил Перевощиков.
Полностью эфир можно посмотреть по ссылке:
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