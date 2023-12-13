Кариньш хочет открыть новые посольства Латвии в Южной Америке и Африке

Латвии следует открыть первое посольство в Латинской Америке, а также второе посольство в одной из стран Африки южнее Сахары, заявил сегодня, 13 декабря, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш на совместном заседании комиссий по иностранным делам и по европейским делам Сейма.
Об этом Кариньш сказал, отвечая на замечание депутата Зане Скуини-Рубене о том, что уже более десяти лет ведутся разговоры о необходимости открытия посольства в Латинской Америке. Скуиня-Рубене сказала, что в Бразилии, например, есть 24 посольства стран Европейского союза.
Что касается места расположения посольства в Африке, то Кариньш предположил, что для получения наибольших экономических и политических преимуществ следует выбирать между Эфиопией и Кенией.
В Латинской Америке наиболее логичной страной для открытия посольства была бы Бразилия, но этот вопрос также необходимо обсудить, сказал министр иностранных дел.
Однако в 2024 году Латвия новые посольства открывать не планирует.
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