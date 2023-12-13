Посол США: Латвии нужно думать не только о военной безопасности, но и о безопасности экономики

Он отметил, что Латвии необходимо думать не только о военной безопасности, но и о безопасности экономики, поскольку она одинаково важна.

Робинсон выразил мнение, что у Латвии большой экономический потенциал в развитии зеленой экономики, а также биотехнологиях. Посол видит в Латвии четыре важных столпа, на которых могла бы резко вырасти экономика.

Во-первых, нужна упорядоченная и надежная банковская система, чтобы у инвестора было желание инвестировать в страну. Кроме того, необходимы крупные инвестиции в зеленую энергию, поскольку российская агрессия четко говорит о том, что страна должна стать более независимой в сфере энергии, сказал посол.

Также необходимы крупные инвестиции в латвийскую систему образования, так как Латвия заинтересована в предприятиях и инвесторах, которые будут создавать товары с высокой добавленной ценностью, и для этого нужны образованные люди.

Дипломат выразил удовлетворение тем, что Латвия проделала огромную работу по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, и подчеркнул, что ее необходимо продолжать, чтобы закрепить результат.

Латвийский институт внешней политики пятый год проводит Рижский форум безопасности, собирая экспертов международного уровня по вопросам безопасности, политики, технологий, образования и обороны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!