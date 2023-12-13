Россия может производить и ремонтировать около 100-150 танков в месяц, что намного больше, чем может сделать Европа, заявил госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс на заключительном мероприятии Рижского форума по безопасности.
Он отметил, что, глядя на историю, становится ясно, что побеждает та сторона, которая способна предоставить большую мощность военной техники и вооружения. Аналогичным образом, для обеспечения быстрой и точной работы цепочек поставок необходимо наличие логистики и сетевых связей.
"Мы можем увеличить численность войск, но нам также необходимо оружие, танки и другие вещи, которых у нас пока недостаточно для производства для удовлетворения наших текущих потребностей", - сказал Гарисонc, добавив, что для победы в войне необходима военно-промышленная база, которую в ЕС все еще можно увеличить.
Элина Эгле, председатель правления Латвийской Федерации охранной и оборонной промышленности, отмечает, что страны Европы по-прежнему разделены на две части. Одна считает и говорит, что они фактически находятся в состоянии войны, полагая, что нужно действовать быстрее, а другая предпочитает фактически не говорить о войне в Украине и ситуации с безопасностью в регионе, поэтому необходимо продолжать переговоры и говорить об этих проблемах.
Латвийский институт внешней политики пятый год проводит Рижский форум безопасности, собирая экспертов международного уровня по вопросам безопасности, политики, технологий, образования и обороны.
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