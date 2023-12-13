Он отметил, что, глядя на историю, становится ясно, что побеждает та сторона, которая способна предоставить большую мощность военной техники и вооружения. Аналогичным образом, для обеспечения быстрой и точной работы цепочек поставок необходимо наличие логистики и сетевых связей.

"Мы можем увеличить численность войск, но нам также необходимо оружие, танки и другие вещи, которых у нас пока недостаточно для производства для удовлетворения наших текущих потребностей", - сказал Гарисонc, добавив, что для победы в войне необходима военно-промышленная база, которую в ЕС все еще можно увеличить.

Элина Эгле, председатель правления Латвийской Федерации охранной и оборонной промышленности, отмечает, что страны Европы по-прежнему разделены на две части. Одна считает и говорит, что они фактически находятся в состоянии войны, полагая, что нужно действовать быстрее, а другая предпочитает фактически не говорить о войне в Украине и ситуации с безопасностью в регионе, поэтому необходимо продолжать переговоры и говорить об этих проблемах.

Латвийский институт внешней политики пятый год проводит Рижский форум безопасности, собирая экспертов международного уровня по вопросам безопасности, политики, технологий, образования и обороны.

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