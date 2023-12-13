Спортсмены, медсестра и директор школы: кто поборется за звание "Человек Европы в Латвии"?

"Европейское движение в Латвии" объявило пять претендентов, которые продолжат борьбу в голосовании за титул "Человека Европы в Латвии 2023", сообщила агентству LЕТА представитель организации Лиене Валдмане.
Звание "Человек Европы в Латвии" каждый год присуждается человеку, который внес значительный вклад в укрепление общеевропейских ценностей в Латвии и в продвижение имени Латвии в Европе.
Новый обладатель титула будет объявлен 28 декабря.
Борьбу за титул продолжат президент Латвии Эдгар Ринкевич, капитан латвийской хоккейной команды Каспар Даугавиньш, главный тренер сборной Латвии по баскетболу Лука Банки, медсестра и первый иностранный сержант в украинской армии Сармите Цируле, директор Друвской средней школы Сергей Белькевич.
В прошлом году "Человеком Европы в Латвии" стал создатель "Twitter-конвоя" Рейнис Познякс, в 2021 году - художник Имант Ланцманис, многолетний руководитель Рундальского дворца, в 2020 году - бывший председатель Конституционного суда Санита Осипова.
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