Спортсмены, медсестра и директор школы: кто поборется за звание "Человек Европы в Латвии"?

Звание "Человек Европы в Латвии" каждый год присуждается человеку, который внес значительный вклад в укрепление общеевропейских ценностей в Латвии и в продвижение имени Латвии в Европе.

Новый обладатель титула будет объявлен 28 декабря.

Борьбу за титул продолжат президент Латвии Эдгар Ринкевич, капитан латвийской хоккейной команды Каспар Даугавиньш, главный тренер сборной Латвии по баскетболу Лука Банки, медсестра и первый иностранный сержант в украинской армии Сармите Цируле, директор Друвской средней школы Сергей Белькевич.

В прошлом году "Человеком Европы в Латвии" стал создатель "Twitter-конвоя" Рейнис Познякс, в 2021 году - художник Имант Ланцманис, многолетний руководитель Рундальского дворца, в 2020 году - бывший председатель Конституционного суда Санита Осипова.

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