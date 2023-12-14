Самым коротким днем в году будет 22 декабря

Самой длинной ночью в году станет ночь с 21 декабря на 22 декабря. Солнцестояние, когда астрономическая осень уступит место астрономической зиме в северном полушарии, наступит в 5 часов 27 минут утра 22 декабря.

В самый короткий день солнце в Риге взойдет в 9:00 и зайдет в 15.43. Продолжительность дня составит всего шесть часов, 43 минуты и 31 секунду. Для сравнения, самый длинный день в году, 21 июня, был на 11 часов длиннее - 17 часов 52 минуты.

В других регионах страны продолжительность самого короткого дня в году составит от шести часов и 26 минут в Валмиерском крае, самой северной точке Латвии, до семи часов и двух минут в Аугшдаугавском крае, в самой южной точке страны.

Самый ранний восход солнца будет в 8.38 на крайнем юго-востоке страны, на белорусской границе, а самый поздний - в 9.14 в Овишрагсе Вентспилсского края. Самый ранний закат будет в приграничных с Россией Алуксне и Балви, где солнце зайдет уже в 15.26, а на крайнем юго-западе Южно-Курземского края солнце зайдет в 16.02.

К 28 декабря восход будет на одну минуту позже, чем в день солнцестояния. Самый ранний закат будет уже 15 декабря.

Конец астрономической зимы и начало весны придутся на утро 20 марта, к этому времени день станет длиннее ночи.

Метеорологическая зима в Латвии, как и в прошлом году, началась 17 ноября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нуля. Она закончится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво поднимется выше нуля, но не раньше 6 февраля.

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