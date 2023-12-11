Нас ждет много выходных понедельников! О рабочем календаре 2024 года

Быстро за работу

Хотя Новый год мы начнем с выходного понедельника (1 января), отдыхать долго не получится — 2 января нужно будет идти на работу.

Школьникам повезло больше — каникулы у них заканчиваются 7 января.

Длинный февраль

Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток 5 часов 48 минут и 46 секунд.

Чтобы смена лет была органичной, раз в четыре года февраль становится на сутки длиннее — 29 дней вместо 28.

Зато это прекрасный повод поздравить тех, кто родился 29 февраля, ведь обычно эти люди вынуждены отмечать праздник 28 февраля или 1 марта.

Пасха в марте

В 2024 году нас ждет ранняя Пасха. Великая пятница приходится на 29 марта — этот день будет выходным. Первый день Пасхи придётся на 31 марта, а второй — на 1 апреля. Поэтому второй месяц весны тоже начнётся с выходного понедельника.

Кстати, в ночь 31 марта также состоится переход на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на час вперёд.

P. S. Каникулы у школьников запланированы с 11 по 15 марта включительно.

Май 2024-го начнется с выходных