Барабанщик Dzelzs vilks навсегда простился с группой

"Прощай, Vilks. Мы с вами провели вместе 23 года - больше, чем с моими детьми или женой. Это были замечательные годы, мы создали великолепные композиции, великолепные концерты и потрясающие клипы. Вместе мы добились всех возможных успехов в латвийской музыке и просто здорово и творчески проводили время", - написал в Facebook Марцис Юдзис, барабанщик группы Dzelzs vilks.
"Сегодня я прощаюсь с вами не временно, а навсегда. Мы с женой Рутой сейчас разводимся де-юре, и каждый из нас теперь выбирает, как вести себя на публике в соответствии с собственным пониманием морали, этики и отношения к правде. Особенно в последнем вы все в Dzelzs vilks разбираетесь лучше, чем кто-либо другой.
Мы с Рутой когда-нибудь помиримся так или иначе, потому что у нас есть общие дети, а детям нужна не только мать, но и отец. Воины тоже могут договориться, но с организатором предательства?
У нас останутся наши общие песни и неизгладимый вклад в латвийскую культуру и нашу землю, но сейчас кажется, что железо стало больше похоже на пластилин. Я не вижу, как мы можем идти дальше вместе, и у каждого из нас свой путь. Мой путь в музыке продолжится. До свидания и спасибо за рыбу. Я благодарен своим сторонникам, и мы еще встретимся в музыке", - пишет Юдзис.
Напомним, 12 декабря в Facebook Рута раскрыта доселе неизвестные и даже шокирующие подробности жизни в браке, которая, по словам женщины, обернулась настоящим адом.
Она подробно рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому подверглась в марте. В тот же день в Сети распространилось видео, на котором Юдзис "угрожает отобрать у Руты все".
Марцис Юдзис отвергает все обвинения. Он утверждает, что Рута лжет.
Группа Dzelzs vilks также отреагировала на происходящее и временно прекратила сотрудничества с Юдзисом. Скандал даже привлек внимание премьер-министра Эвики Силини.
Премьер-министр в своем аккаунте в X (Twitter) отреагировала на разгоревшийся в соцсетях скандал вокруг барабанщика группы Dzelzs vilks, написав, что после таких публичных заявлений "определенно необходимо оценить, действовал ли Сиротский суд в интересах детей".
Она также благодарит Государственную инспекцию по защите прав детей, которая уже отреагировала и "попросит разъяснений по поводу тревожной ситуации".
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