Барабанщик Dzelzs vilks навсегда простился с группой

"Сегодня я прощаюсь с вами не временно, а навсегда. Мы с женой Рутой сейчас разводимся де-юре, и каждый из нас теперь выбирает, как вести себя на публике в соответствии с собственным пониманием морали, этики и отношения к правде. Особенно в последнем вы все в Dzelzs vilks разбираетесь лучше, чем кто-либо другой.

Мы с Рутой когда-нибудь помиримся так или иначе, потому что у нас есть общие дети, а детям нужна не только мать, но и отец. Воины тоже могут договориться, но с организатором предательства?

У нас останутся наши общие песни и неизгладимый вклад в латвийскую культуру и нашу землю, но сейчас кажется, что железо стало больше похоже на пластилин. Я не вижу, как мы можем идти дальше вместе, и у каждого из нас свой путь. Мой путь в музыке продолжится. До свидания и спасибо за рыбу. Я благодарен своим сторонникам, и мы еще встретимся в музыке", - пишет Юдзис.