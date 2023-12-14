Из-за гололеда переполнена Больница травматологии

Новых пациентов в Больнице травматологии и ортопедии класть просто некуда.

"У больницы есть предел приема пациентов. И есть разница - это пациент с повреждением лодыжки или это пациент с переломом со смещением. Это два вида пациентов. Если одного мы можем быстро обработать, дать ему рекомендации и отправить домой, то второй случай занимает много времени, пока мы с таким пациентом не закончим", - пояснил врач-резидент Больницы травматологии и ортопедии Янис Аудерс.

Пациенты жалуются на то, что снег с улиц не убирается, а лед не посыпается песком.

Среди диагнозов последних дней стандартный набор для гололеда. Переломы голеностопного сустава, запястий, типичные переломы лучевой кости. У пожилых людей - переломы шейки бедра и ключицы.

"Часть из этих случаев - это безрассудное поведение, когда человек едет на велосипеде зимой или на электроскутере. Неправильный выбор обуви. Самоуверенное поведение на льду, первый раз встали на лыжи и едут с горы на большой скорости. Разные ситуации бывают. Часть - это просто несчастные случаи, когда человек просто идет и поскользнулся среди бела дня", - рассказал Аудерс.

Судя по всему, окружающие условия не изменятся, а значит несчастные случаи продолжат происходить в ближайшие дни.

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