Из-за гололеда переполнена Больница травматологии

После выходных в травмпункте Больницы травматологии и ортопедии был зафиксирован крупнейший наплыв пациентов - от 80 до 100 человек в сутки. Больница забита битком. Главная причина травм - скользкие улицы, сообщает Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером".
Новых пациентов в Больнице травматологии и ортопедии класть просто некуда.
"У больницы есть предел приема пациентов. И есть разница - это пациент с повреждением лодыжки или это пациент с переломом со смещением. Это два вида пациентов. Если одного мы можем быстро обработать, дать ему рекомендации и отправить домой, то второй случай занимает много времени, пока мы с таким пациентом не закончим", - пояснил врач-резидент Больницы травматологии и ортопедии Янис Аудерс.
Пациенты жалуются на то, что снег с улиц не убирается, а лед не посыпается песком.
Среди диагнозов последних дней стандартный набор для гололеда. Переломы голеностопного сустава, запястий, типичные переломы лучевой кости. У пожилых людей - переломы шейки бедра и ключицы.
"Часть из этих случаев - это безрассудное поведение, когда человек едет на велосипеде зимой или на электроскутере. Неправильный выбор обуви. Самоуверенное поведение на льду, первый раз встали на лыжи и едут с горы на большой скорости. Разные ситуации бывают. Часть - это просто несчастные случаи, когда человек просто идет и поскользнулся среди бела дня", - рассказал Аудерс.
Судя по всему, окружающие условия не изменятся, а значит несчастные случаи продолжат происходить в ближайшие дни.
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