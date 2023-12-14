Все больше инфекций: Детская больница вводит дополнительные меры предосторожности

В последние недели в Латвии растет число госпитализированных с Covid-19. Из общего числа пациентов, обращающихся в амбулаторные медицинские учреждения, около 25% жалуются на острые инфекции верхних дыхательных путей.

В Детской больнице увеличилось число острых пациентов и в центре неотложной помощи, и в отделении инфекционных заболеваний. Наибольшая заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей наблюдается среди детей до 14 лет. Также растет число болеющих сотрудников.

В связи с этим с 18 декабря пациентов и находящихся с ними в больнице лиц одновременно сможет посещать только один родственник - взрослый или ребенок старше 14 лет, а продолжительность посещений будет ограничена одним часом. В исключительных случаях, например, при длительной госпитализации, лечащий врач может разрешить более длительное посещение и большее количество посетителей.

Во время посещения больницы рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (маски или респираторы), а также оценить необходимость личного визита и рассмотреть возможность удаленного общения по телефону или другому устройству.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Детская больница может ввести более строгие меры предосторожности.

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