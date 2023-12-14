В Риге упавший с крыши кусок льда убил мужчину

По факту инцидента Государственная полиция возбудила уголовное дело, проводится расследование, в ходе которого будет оценена ответственность владельца здания.

Как сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска, процесс начат по разделу Уголовного закона "Преступления против здоровья человека". В настоящее время дело возбуждено по факту гибели мужчины, а не против конкретного лица.

По данным агентства LETA, несчастный случай произошел на улице Кална, 62.

Личность погибшего установлена - это мужчина пенсионного возраста, проходивший мимо дома.

Полиция предупреждает владельцев зданий, что ни при каких обстоятельствах нельзя рассчитывать на то, что лед вовремя растает, а также ждать вызова полиции или наложения штрафа.

Если здание представляет опасность, владелец должен немедленно принять меры по ее устранению.

Всего за последние дни ноября и первые две недели декабря полиция Риги выявила 289 случаев, когда сосульки не были убраны с крыш, а также 279 случаев, когда на коньках крыш образовывались опасные наледи и снежные шапки.

За выявленные нарушения полиция возбуждает дело об административном правонарушении или издает акт, предусматривающий срочную очистку крыш. Однако в полиции напоминают, что владельцы должны заботиться о чистке крыш во избежание несчастного случая, а не из-за наказания.

При этом полиция призывает жителей не только сообщать об опасных местах, но и время от времени поднимать голову при передвижении по городу, чтобы избежать опасных мест.

В этом сезоне Рижская муниципальная полиция получила сообщения об одном погибшем человеке, двух пострадавшихи и более чем 31 поврежденном транспортном средстве из-за падения льда с крыш.

Галерея: Сосульки в Риге

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