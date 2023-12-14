Рождественские подарки для более здоровых и красивых будней: рекомендует фармацевт

Как и каждый год время пролетело незаметно, и так же незаметно подкрадывается зачастую непростой вопрос: что подарить на праздники? Причем, этот вопрос становится еще сложнее, если вы хотите сделать подарок для более здоровых и красивых будней. Сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане делится идеями, как побаловать близких, и, почему бы и нет, и себя.
"В каждый праздник мы желаем друг другу здоровья, а новогодний подарок – это отличный способ порадовать близких, позволить побаловать себя и позаботиться о своем здоровье. Аптеки стали обычным местом покупки подарков, особенно для людей, заботящихся о себе и своих близких, а также для тех, кому необходимы конкретные профессиональные средства, например, качественная дермокосметика. Чтобы не запутаться в широком выборе, на помощь придет фармацевт, помощник фармацевта или консультант по косметике – знающие специалисты, обладающие глубокими знаниями о составе продуктов и того, какие продукты подойдут в конкретной ситуации," – говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Подарки для здоровья и укрепления иммунитета
- Витамины и минералы. Если известно, какими препаратами пользуется получатель подарка, или вы договорились о том, что необходимо, то в подарок можно подарить витамины, минералы и оздоровительный набор с имбирем, лимонами, грейпфрутами, медом, клюквой и другими продуктами, укрепляющими иммунитет. Больше всего для иммунитета необходимы витамины А, С, D и Е, а также такие минералы, как цинк, селен, железо и медь, которые участвуют в процессах иммунной системы и действуют как антиоксиданты, защищая клетки от неблагоприятных факторов окружающей среды. Еще новогодние подарки можно дополнить травяными чаями, корзинкой свежих фруктов и различными полезными лакомствами: орешками, семечками, конфетами и другими вкусностями.
- Витамин D. Одним из важнейших витаминов для здоровья человека является витамин D, или так называемый солнечный витамин, который большая часть населения планеты до сих пор не принимает в достаточном количестве, особенно в зимнее время года. Витамин D в организме регулирует количество кальция и фосфатов в организме, тем самым заботясь о здоровье костей, зубов и мышц, а также улучшает всасывание кальция в тонком кишечнике, способствует формированию и восстановлению костей. Достаточный уровень витамина D укрепляет иммунную систему и снижает риск заболевания.
- Витамин C. В свою очередь, витамин С является вторым витамином, особенно актуальным зимой – он не только помогает бороться с простудой, вирусами и гриппом, улучшает работу иммунной системы в условиях стресса и увеличивает физическую силу, но и укрепляет здоровье легких, способствует усвоению железа в организме, заботится о здоровой коже, уменьшая образование морщин, сухость кожи и замедляя старение, а также способствует выработке коллагена, необходимого не только для кожи, но и для связок, сухожилий, костей и кровеносных сосудов. Укрепление стенок кровеносных сосудов ускоряет заживление ран и замедляет развитие воспаления. Если есть ощущение, что вот-вот заболеете, можно укрепить защитные силы организма, кратковременно употребляя витамин С в больших дозах. Если в течение дня съедать два-три киви или цитрусовых, горсть черной смородины или порцию квашеной капусты, человек может быть уверен, что принята необходимая суточная доза витамина С.
Для красоты и благополучия
- Для ухода за кожей. В ассортименте аптек можно найти как дермокосметику, так и различные пилинги, маски, кремы, сыворотки и другие товары, которые станут полезными новогодними подарками для здоровья и красоты кожи. Для восстановления сияния кожи пользу принесут антиоксидантные сыворотки и косметические ампулы с витамином С. Для интенсивного увлажнения кожи подойдут продукты с гиалуроновой кислотой, а продукты с ретинолом обеспечат омолаживающий эффект. Аэрозоли с термальной родниковой водой приятно освежат кожу в отопительный сезон. Полезными подарками также станут так необходимые зимой эфирные масла, кремы для лица, кремы для рук и бальзамы для губ, или даже солнцезащитные средства для тех, кто готовятся к поездке в более солнечные климатические зоны.
- Для здоровых и блестящих волос. Ценным подарком также станут различные продукты для здоровья и красоты волос – шампуни и кондиционеры, а также масла, маски и средства для укладки волос. Ассортимент аптеки также включает различные сыворотки и кондиционеры для волос, которые позволят позаботиться о красоте волос и способствовать их более быстрому росту, а также витамины для здоровья волос. Особенно полезными для волос являются витамин B и различные минералы, такие как цинк, селен и медь.
- Декоративная и уходовая косметика. Современная аптека – это уже не только место, куда в случае болезни вы идете, чтобы приобрести лекарства. В аптеках и в интернет-магазине доступен широкий ассортимент уходовой и декоративной косметики, дерматологически протестированной и отличающейся высоким качеством и эффективностью. Дермокосметика создается в научных лабораториях, проходит клинические испытания и разработана так, чтобы по возможности не содержать отдушек, консервантов, парабенов и других вредных веществ. Продукция такого качества подходит людям с требовательной и чувствительной кожей, а также особенно важна для проблемной, атопической, куперозной и подверженной другим проблемам кожи.
- Подарочная карта. В заключение сертифицированный фармацевт Алина Флейшмане напоминает: "В случае отсутствия уверенности в потребностях получателя подарка, наиболее подходящим решением станет аптечная подарочная карта. Ее также можно приобрести и использовать в интернет-магазине. Мы заметили, что аптечные подарочные карты стали привычным и популярным подарком в праздники, потому что так получатель подарка может купить понравившийся и необходимый продукт, когда и где он ему нужен - круглый год в наших аптеках по всей Латвии."