Рождественские подарки для более здоровых и красивых будней: рекомендует фармацевт

"В каждый праздник мы желаем друг другу здоровья, а новогодний подарок – это отличный способ порадовать близких, позволить побаловать себя и позаботиться о своем здоровье. Аптеки стали обычным местом покупки подарков, особенно для людей, заботящихся о себе и своих близких, а также для тех, кому необходимы конкретные профессиональные средства, например, качественная дермокосметика. Чтобы не запутаться в широком выборе, на помощь придет фармацевт, помощник фармацевта или консультант по косметике – знающие специалисты, обладающие глубокими знаниями о составе продуктов и того, какие продукты подойдут в конкретной ситуации," – говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.