Вайкуле о сносе памятника Пушкину и недавней встрече с Пугачевой

Латвийская певица Лайма Вайкуле вновь стала гостьей YouTube-канала "И грянул Грэм". Знаменитость рассказала о последней встрече с Аллой Пугачевой, жизни в СССР и памятнике Пушкину.
Ведущие отметили, что недавно (в ноябре. - Прим. ред.) в Латвии побывала Алла Пугачева. Лайма Вайкуле призналась, что они виделись:
"Как всегда. Мы очень хорошо дружим. Сегодня грустно всем. Сегодня грустное время".
Еще в гости к Лайме недавно приезжал актер Анатолий Белый.
Вайкуле отметила, что она ни на секунду не сожалела о временах СССР:
"Мне никогда не нравилось в Советском Союзе. Может быть, потому что были худсоветы".
"Пушкин по-латышски не писал", - ответила она на вопрос о сносе памятника А. С. Пушкину.
"В принципе, кому какое дело, что мы делаем в Латвии? Что хотим, то и делаем! Много памятников Райнису в Москве? Никто не удивляется, что нет".
Да, Лайма Вайкуле не поддерживает снос памятников, если они несут архитектурную или художественную ценность:
"Я, конечно, против того, чтобы сносить памятники. Это должно остаться, если они имеют художественную ценность. Они мне не мешают. Но я была очень рада, когда убрали памятник Ленину. Я радовалась так же, как и вся Латвия".
"Я счастлива, что произошла перестройка и все встало на свои места. И те люди, которые стремились на Восток - пошли на Восток, а те, кто на Запад - на Запад. У нас был свой выбор, и 99% людей были за то, чтобы мы пошли на Запад", - резюмировала звезда.
Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле
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