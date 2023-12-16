Вайкуле о сносе памятника Пушкину и недавней встрече с Пугачевой

Ведущие отметили, что недавно (в ноябре. - Прим. ред.) в Латвии побывала Алла Пугачева. Лайма Вайкуле призналась, что они виделись:

"Как всегда. Мы очень хорошо дружим. Сегодня грустно всем. Сегодня грустное время".

Еще в гости к Лайме недавно приезжал актер Анатолий Белый.

Вайкуле отметила, что она ни на секунду не сожалела о временах СССР:

"Мне никогда не нравилось в Советском Союзе. Может быть, потому что были худсоветы".

"Пушкин по-латышски не писал", - ответила она на вопрос о сносе памятника А. С. Пушкину.

"В принципе, кому какое дело, что мы делаем в Латвии? Что хотим, то и делаем! Много памятников Райнису в Москве? Никто не удивляется, что нет".

Да, Лайма Вайкуле не поддерживает снос памятников, если они несут архитектурную или художественную ценность:

"Я, конечно, против того, чтобы сносить памятники. Это должно остаться, если они имеют художественную ценность. Они мне не мешают. Но я была очень рада, когда убрали памятник Ленину. Я радовалась так же, как и вся Латвия".

"Я счастлива, что произошла перестройка и все встало на свои места. И те люди, которые стремились на Восток - пошли на Восток, а те, кто на Запад - на Запад. У нас был свой выбор, и 99% людей были за то, чтобы мы пошли на Запад", - резюмировала звезда.

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!