Полиция получила право запретить человеку выезд из Латвии

Такое решение может быть принято, если получена информация или заявление, свидетельствующее о том, что жизнь, здоровье или безопасность незащищенного лица могут быть подвергнуты угрозе.

Решение уполномоченного сотрудника Государственной полиции вступает в силу в момент его принятия. Оспаривание решения не приостанавливает его действие.

Государственная полиция о принятом решении о запрете незащищенному лицу выезжать из Латвии незамедлительно, не позднее чем на следующий день, информирует Управление по делам гражданства и миграции.

Начальник Государственной полиции рассматривает заявление об оспаривании и принимает решение в течение десяти дней. Подача заявления в суд не приостанавливает решение о запрете незащищенному лицу выезжать из Латвии.

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