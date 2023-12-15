Орбан заблокировал экономическую помощь ЕС Украине

Соглашение о финансовой поддержке Украины в размере 50 миллиардов евро планировалось достичь лидерами стран-членов ЕС на последнем в этом году саммите, который проходит в четверг и пятницу в Брюсселе.

"Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр бюджета Многолетней финансовой структуры (МФФ). Мы вернемся к этому в следующем году в Европейском совете после должной подготовки", - написал Орбан в социальных сетях.

Принятие решения о новом пакете помощи Украине осложнилось тем, что продолжение финансовой поддержки Киева является частью предложения о долгосрочном пересмотре бюджета ЕС.

ЕС действует по семилетней бюджетной системе, а текущий общий бюджетный период длится с 2021 по 2027 год.

В этом году Европейская комиссия предложила предоставить Украине финансовую поддержку в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Из этой суммы 33 миллиарда будут выделены в виде кредитов, а 17 миллиардов - в виде грантов.

Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры ЕС не смогли согласовать бюджетный план, который включает помощь Украине, из-за возражения одного государства-члена, Венгрии, но они вернутся к этому вопросу в начале следующего года.

"Я не хочу вдаваться в подробности, потому что я хочу работать с коллегами в ближайшие дни, в ближайшие недели, чтобы подготовить саммит, который состоится в следующем году, в начале следующего года", - сказал Мишель.

Премьер Нидерландов Марк Рютте выразил уверенность, что лидерам Евросоюза удастся договорится о долгосрочной помощи Украине в следующем году. "У нас еще есть время, у Украины не закончатся деньги в ближайшие несколько недель", - отметил он.

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