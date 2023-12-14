Дипломаты: Идея выхода Орбана из зала принадлежала Шольцу

Выход из тупика, в который завела лидеров ЕС позиция Венгрии в отношении Украины, придумал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Об этом DW сообщили несколько источников в дипломатических кругах ЕС вечером в четверг, 14 декабря. Известно, что во время принятия Европейским советом решения о начале переговоров с Украиной о членстве премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала и таким образом не наложил вето на решение. А поскольку последнее не было заблокировано ни одним из членов Европейского Союза, оно считается законным, пояснил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

По его словам, "Орбан ненадолго отлучился из зала в заранее оговоренном и конструктивном порядке". Предложение, чтобы венгерский премьер-министр покинул зал заседаний саммита, пока остальные лидеры одобряют начало переговоров о вступлении Украины, исходило от Шольца, сообщили DW дипломаты в Брюсселе. Они подчеркнули, что Виктор Орбан знал, что именно произойдет, пока он будет отсутствовать.

Вскоре после этого венгерский премьер опубликовал в соцсети Facebook видеоролик, в котором пояснил, что воздержался от голосования, так как не хотел участвовать, как он выразился, в "плохом решении". Еще утром, прибыв на саммит, Орбан заявил, что "нет причин вести переговоры о членстве Украины сейчас", так как она не выполнила все семь условий, выдвинутых Еврокомиссией. Ранее Орбан называл Украину самой коррумпированной страной в мире и даже требовал снять темы Украины с повестки дня саммита.

Накануне саммита Еврокомиссия разморозила 10 млрд евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии. Средства были заморожены Брюсселем из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. В пресс-релизе, опубликованном вечером 13 декабря Еврокомиссия указала, что, по ее оценкам, Будапешт выполнил условия Хартии ЕС об основных правах, касающиеся независимости судебной власти. "Это означает, что часть финансирования по линии политики сплочения больше не будет блокироваться, и поэтому Венгрия может начать требовать возмещения примерно до 10,2 млрд евро", - говорится в документе.