В Восточной больнице проведена сложнейшая операция по удалению опухоли и реконструкции лица

Заменив раковые ткани другими, удалось полностью реконструировать лицо молодого мужчины, глазницу и верхнюю челюсть. Потеря большого количества тканей привела бы к тому, что лицо будет выглядеть деформированным, из-за чего также будет трудно видеть, дышать, говорить и есть. Поэтому врачи решили точно и анатомически реконструировать лицо с помощью собственных тканей пациента, взятых из другой части тела.

Операция длилась 15 часов, к ее планированию были привлечены лучшие врачи и 3D-технологии. Медики признаются, что в мировой медицинской литературе известно всего три-четыре таких случая. Латвийские врачи доказали, что они тоже могут сделать что-то уникальное. После операции молодой человек чувствует себя хорошо.

Опухоль у 34-летнего мужчины обнаружили в очень необычном месте - на верхней челюсти. Образование также затронуло лицо и глаз. Опухоль вызывала двоение в глазах, не говоря о других угрозах. Первоначально была назначена химиотерапия, но она лишь частично уменьшила опухоль.

"Наша задача заключалась в том, чтобы радикально удалить опухоль, чтобы не осталось ни одной плохой клетки. Это была наша самая большая задача. Дальше подключились микрохирурги, чтобы пациент мог жить хорошей, полноценной жизнью", - рассказал руководитель отделения хирургии головы и шеи клиники онкохирургии, доктор Ренар Декснис.

Видеосюжет доступен по ссылке.

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