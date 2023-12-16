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США ищут способ конфисковать замороженные российские активы

Deutsche Welle
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Стодолларовые купюры
Стодолларовые купюры Фото: DW

Западные страны активно изучают способы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, пишет Financial Times.

Западные страны активно изучают способы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет газета Financial Times в субботу, 16 декабря. По данным издания, в последние недели США в частных переговорах занимают более настойчивую позицию по поводу конфискации этих активов. Неназванный официальный представитель США заявил Financial Times, что Вашингтон ведет активные переговоры по поводу использования российских активов и считает, что решение нужно принять в короткие сроки.

Вопрос о конфискации возможно обсудит "большая семерка"

На заседаниях стран "большой семерки" США утверждают, что существует путь к конфискации активов, "соответствующий международному праву". Этот вопрос возможно будет обсужден на саммите лидеров G7, приуроченной ко второй годовщине начала войны России против Украины, пишет газета.

"Члены "большой семерки" и другие государства могут конфисковать активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию прекратить агрессию", - говорится в некоем американском правительственном документе, с которым ознакомилась Financial Times.

ЕС: Законного способа изъятия российских активов не существует

Летом 2023 года рабочая группа Евросоюза пришла к выводу, что законного способа изъятия активов РФ не существует. После этого в ЕС сосредоточились на изучении вариантов реинвестирования замороженных средств, чтобы передавать, полученную таким образом прибыль на восстановление Украины.

Financial Times отмечает, что активизация переговоров вызвана тем, что в последние недели сорвалось выделение двух пакетов финансовой помощи для Украины - 60 млрд со стороны США из-за противодействия республиканцев в Конгрессе и 50 млрд со стороны Евросоюза из-за несогласия с выделением этой суммы премьер-министр Венгрии Виктор Орбана.

В западных странах после начала полномасштабной российской агрессии против Украины было заморожено около 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка России.

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