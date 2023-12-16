В Ватикане завершился исторический судебный процесс: впервые кардинал приговорен к тюрьме

Процесс по делу Беччу и девяти его соучастников длился более двух лет.

Одним из эпизодов дела стали нарушения и злоупотребления при приобретении по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в 2014 году в качестве инвестиции за счет пожертвований. По данным аудиторов, потери от этого вложения достигли 89 миллионов фунтов стерлингов (около 104 миллионов евро).

На момент предполагаемого преступлению Беччу был третьим человеков в Ватикане, он занимал должность заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам.

В последние годы папа римский Франциск издал несколько указов с целью улучшения финансовой прозрачности Ватикана и предотвращения коррупции. В 2019 году он назначил на пост главы трибунала Ватикана Джузеппе Пиннатоне, который ранее работал прокурором в Риме и известен своими усилиями по борьбе с мафией. В 2021 году Франциск издал указ, позволяющий трибуналу Ватикана судить кардиналов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!