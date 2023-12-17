Принятое в последнюю минуту госучреждением решение оставило без денег сотни жителей Эстонии

В Эстонии система сельскохозяйственных пособий работает таким образом, что Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) выплачивает земледельцам самые крупные суммы, как правило, в течение декабря. На основе этой системы строятся и другие обязательства, например, осуществляются платежи банкам или крупным поставщикам, а также выплачиваются зарплаты. Теперь тысячи земледельцев шокированы неожиданной новостью: эти деньги все-таки пока еще не поступят.

Глава Сельскохозяйственно-торговой палаты Антс Ноот сказал, что еще на прошлой неделе, когда он встретился с министром, все было хорошо, было понятно, что выплаты будут в этом году. "Министр сказал на прошлой неделе, что мы сможем. 10 декабря было датой принятия решения и тут пришла информация, что [деньги] будут поступать с 20 января. От этого известия земля ушла из-под ног", - сказал Ноот.