Сотни эстонских земледельцев разгневаны и отчаянно ищут деньги перед Рождеством после того, как государственное учреждение неожиданно отложило выплату пособий, пишет Rus.Postimees.
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Принятое в последнюю минуту госучреждением решение оставило без денег сотни жителей Эстонии
В Эстонии система сельскохозяйственных пособий работает таким образом, что Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) выплачивает земледельцам самые крупные суммы, как правило, в течение декабря. На основе этой системы строятся и другие обязательства, например, осуществляются платежи банкам или крупным поставщикам, а также выплачиваются зарплаты. Теперь тысячи земледельцев шокированы неожиданной новостью: эти деньги все-таки пока еще не поступят.