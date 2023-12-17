Фото ⟩ Чудеса в торговом центре и поимка Санта-Клауса в Театре имени М. Чехова

Вечером в пятницу, 15 декабря, в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялись две премьеры: великолепное праздничное концертное представление "Новогодняя акция!" (режиссер Сергей Голомазов) и моноспектакль для детей Михаила Ширяева "Как поймать Санта-Клауса?"
Новогодняя ночь - это время чудес. Они повсюду: в самом воздухе разлито волшебство, просто мы не всегда это замечаем, ведь порой чудеса не видны, если не приглядываться. С другой стороны, иногда они творятся прямо у нас на глазах. Например, в самом обычном торговом центре новогодняя ночь полна магии и сюрпризов - даже неодушевленные предметы оживают!
Галерея: Постановка "Новогодняя акция!"
В праздничной постановке "Новогодняя акция!" создатели приглашают зрителей задержаться в одном таком магазине после закрытия и увидеть, как этот маленький мир расцвечивается неожиданными событиями, романтическими приключениями, чудесами и музыкой!
Актерский состав Театра имени М. Чехова на сцене сопровождает музыкальный коллектив: Владимир Тузов (клавишные), Дмитрий Карпов (клавишные, бас-гитара), Гидон Гринберг/Алексей Бахир (скрипка), Егор Ковайков (гитара), Антон Высоцкий (ударные), а также хор Рижского дворца школьников ACCOLADA (дирижер - Оксана Черкасова)
А режиссер Михаил Ширяев подготовил для самой маленькой аудитории моноспектакль "Как поймать Санта-Клауса?", в котором он выполняет обязанности актера, сценографа и автора текста.
Приближаются зимние праздники - совсем скоро Рига засияет праздничными огоньками, в домах появятся нарядные елки, а на Север отправятся целые мешки посланий, описывающих желанные подарки. К слову, о подарках! Именно желание получить все подарки на Земле вдохновило юного героя нашего спектакля на создание - ни много ни мало! - Тайного общества с целью поимки самого Санта-Клауса.
Мальчик составил хитроумный и дерзкий план, подготовил множество ловушек – и теперь поджидает волшебного старичка. Всё ли наш герой учел и предусмотрел, как вы думаете? Ведь Санта, наверное, так легко не сдастся… а может, наоборот, наградит мальчика за изобретательность и решительность?
Для того, чтобы вступить в Тайное общество - или просто посмотреть, чем закончится эта увлекательная история, достаточно просто прийти на спектакль! А после спектакля зрителей приглашают на мастер-класс... Именно такой сюрприз подготовил Театр имени М. Чехова.
Более подробную информацию и билеты на оба представления можно найти на сайте.
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