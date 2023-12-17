Фото ⟩ Чудеса в торговом центре и поимка Санта-Клауса в Театре имени М. Чехова

Новогодняя ночь - это время чудес. Они повсюду: в самом воздухе разлито волшебство, просто мы не всегда это замечаем, ведь порой чудеса не видны, если не приглядываться. С другой стороны, иногда они творятся прямо у нас на глазах. Например, в самом обычном торговом центре новогодняя ночь полна магии и сюрпризов - даже неодушевленные предметы оживают!

Галерея: Постановка "Новогодняя акция!"

В праздничной постановке "Новогодняя акция!" создатели приглашают зрителей задержаться в одном таком магазине после закрытия и увидеть, как этот маленький мир расцвечивается неожиданными событиями, романтическими приключениями, чудесами и музыкой!

Актерский состав Театра имени М. Чехова на сцене сопровождает музыкальный коллектив: Владимир Тузов (клавишные), Дмитрий Карпов (клавишные, бас-гитара), Гидон Гринберг/Алексей Бахир (скрипка), Егор Ковайков (гитара), Антон Высоцкий (ударные), а также хор Рижского дворца школьников ACCOLADA (дирижер - Оксана Черкасова)

А режиссер Михаил Ширяев подготовил для самой маленькой аудитории моноспектакль "Как поймать Санта-Клауса?", в котором он выполняет обязанности актера, сценографа и автора текста.