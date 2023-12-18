Светлана Лобода: "Русская пропаганда работает просто феноменально". Интервью Би-би-си

Певица рассказывает, что с февраля 2022 года ее жизнь изменилась так радикально, что она называет это словом «обнуление». Вся предыдущая жизнь, связанная с концертами и зрителями, словно осталась в прошлом. Сейчас Лобода живет в Риге, недалеко от Юрмалы и моря, говорит, что всегда хотела быть человеком мира. Будущую жизнь она связывает с США или странами Европы — и учит английский язык. В школе, говорит она, учить было проще, теперь же, кроме английского, у нее семья, работающая с ней команда и много разных забот.

О русском и украинском языках — и о реакции соцсетей

Светлана признается, что иногда лично удаляет комментарии в своем инстаграме и даже блокирует пользователей, которые «пишут гадости». Комментариев под клипами в YouTube так много, что сил и желания этим заниматься у певицы не хватает.

«Мы четко понимаем, что люди разделились сегодня на два лагеря: кто поддерживает [российский] режим и кто поддерживает Украину. Они цепляются и начинают друг друга уничтожать», — говорит Лобода.