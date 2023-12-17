С 1999 года в Латвии сменили пол 106 человек

За период с 1999 по 2023 год в Латвии сменили пол 106 человек, ссылаясь на данные Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), рассказал руководитель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство").
Он PMLP депутату поступила информация, что никто из тех, кто сменил пол, не был моложе 15 лет. Два человека были в возрасте от 15 до 17 лет, а остальные 104 человека были взрослыми.
Уже сообщалось, что оппозиционная фракция "Латвия на первом месте" внесла в парламент поправки к Уголовному закону, которые предусматривают наказания, связанные с лишением свободы за медицинскую смену пола несовершеннолетнего, блокирование полового созревания, применение кросс-гормональной терапии, а также побуждение к совершению указанных действий.
В настоящее время в Латвии начата первая блокировка полового созревания и гормональная терапия для детей, по данным "Латвии на первом месте", "с четкой целью - изменить пол несовершеннолетних".
Депутаты от оппозиции считают "неприемлемым и преступным" позволять этим процессам развиваться без указаний государства, регулирования или независимого надзора.
Фракция "Латвия на первом месте" считает, что необходимо ввести регулирование, которое упорядочило бы эту сферу и "не допустило бы процедур, которые не основаны на доказательствах, грозят существенными, необратимыми рисками увечья детского организма и лишают детей возможности полноценно расти и развиваться".
По мнению авторов поправок, детям, мировоззрение которых только формируется и которые легко поддаются влиянию любых тенденций, необходимо запретить менять пол.
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