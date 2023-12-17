С 1999 года в Латвии сменили пол 106 человек

Он PMLP депутату поступила информация, что никто из тех, кто сменил пол, не был моложе 15 лет. Два человека были в возрасте от 15 до 17 лет, а остальные 104 человека были взрослыми.

Уже сообщалось, что оппозиционная фракция "Латвия на первом месте" внесла в парламент поправки к Уголовному закону, которые предусматривают наказания, связанные с лишением свободы за медицинскую смену пола несовершеннолетнего, блокирование полового созревания, применение кросс-гормональной терапии, а также побуждение к совершению указанных действий.

В настоящее время в Латвии начата первая блокировка полового созревания и гормональная терапия для детей, по данным "Латвии на первом месте", "с четкой целью - изменить пол несовершеннолетних".

Депутаты от оппозиции считают "неприемлемым и преступным" позволять этим процессам развиваться без указаний государства, регулирования или независимого надзора.

Фракция "Латвия на первом месте" считает, что необходимо ввести регулирование, которое упорядочило бы эту сферу и "не допустило бы процедур, которые не основаны на доказательствах, грозят существенными, необратимыми рисками увечья детского организма и лишают детей возможности полноценно расти и развиваться".

По мнению авторов поправок, детям, мировоззрение которых только формируется и которые легко поддаются влиянию любых тенденций, необходимо запретить менять пол.

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