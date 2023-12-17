Минобороны призывает разрешить иностранцам служить в армии в случае кризиса

На службу также можно будет принять иностранца, который не был осужден за особо тяжкое преступление, если судимость не снята или не погашена и если он легально проживает в Латвийской Республике.

Иностранец должен знать государственный язык или английский, или французский. Знание языка проверяется в соответствии с процедурой, установленной министром обороны.

Контракт на военную службу с иностранцем может быть заключен на срок, определяемый министром обороны, который не превышает период войны или чрезвычайного положения.

Иностранцу, принятому на военную службу, может быть установлен испытательный срок до шести месяцев.

Во время контракта иностранец будет находиться на действительной военной службе и будет иметь статус военнослужащего. Это значит, что он будет получать ежемесячный оклад, установленный для военнослужащих, а также социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих и членов их семей, исключая право на пенсию по возрасту.

Иностранцу могут быть присвоены служебные звания, за исключением офицерских.

Контракт может быть расторгнут досрочно, если, например, военнослужащий будет признан негодным к действительной службе по состоянию здоровья или уволен с действительной службы в порядке дисциплинарного взыскания.

В настоящее время законопроект вынесен на общественное обсуждение. Сначала его должно поддержать правительство, а затем принять Сейм.

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