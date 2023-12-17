Минобороны призывает разрешить иностранцам служить в армии в случае кризиса

Министерство обороны Латвии подготовило поправки к Закону о военной службе, которые предусматривают возможность приема иностранных граждан, в том числе украинцев, на военную службу в кризисных ситуациях.
В настоящее время законодательством не предусмотрена возможность приема иностранцев на военную службу в кризисных ситуациях.
Но опыт Украины показывает, что граждане других стран могут эффективно воевать в составе государственных вооруженных сил.
Иностранец в возрасте от 18 до 60 лет может поступить на службу в Вооруженные Силы Украины, если он ранее не был судим за совершение уголовного преступления, признан годным к военной службе и прошел профессионально-психологический отбор, имеет соответствующую физическую подготовку для выполнения боевых задач и имеет право на законный въезд на территорию Украины.
Предыдущий военный или боевой опыт признается преимуществом, но не является обязательным требованием для поступления на службу в Вооруженные Силы Украины.
Учитывая вышеизложенное, поправки к Закону о военной службе предусматривают, что граждане государства-члена Европейского Союза, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли, государства-члена НАТО, а также Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины могут добровольно подать заявление на военную службу в Национальных вооруженных силах Латвии в случае всеобщей и частичной мобилизации.
С иностранцем будет заключен контракт на военную службу, если он соответствует требованиям по состоянию здоровья, установленным министром обороны, не был служащим, агентом, резидентом или владельцем конспиративной квартиры СССР или другой иностранной службы безопасности, а его принятие на службу, по мнению Служба госбезопасности Латвии, отвечает интересам национальной безопасности.
На службу также можно будет принять иностранца, который не был осужден за особо тяжкое преступление, если судимость не снята или не погашена и если он легально проживает в Латвийской Республике.
Иностранец должен знать государственный язык или английский, или французский. Знание языка проверяется в соответствии с процедурой, установленной министром обороны.
Контракт на военную службу с иностранцем может быть заключен на срок, определяемый министром обороны, который не превышает период войны или чрезвычайного положения.
Иностранцу, принятому на военную службу, может быть установлен испытательный срок до шести месяцев.
Во время контракта иностранец будет находиться на действительной военной службе и будет иметь статус военнослужащего. Это значит, что он будет получать ежемесячный оклад, установленный для военнослужащих, а также социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих и членов их семей, исключая право на пенсию по возрасту.
Иностранцу могут быть присвоены служебные звания, за исключением офицерских.
Контракт может быть расторгнут досрочно, если, например, военнослужащий будет признан негодным к действительной службе по состоянию здоровья или уволен с действительной службы в порядке дисциплинарного взыскания.
В настоящее время законопроект вынесен на общественное обсуждение. Сначала его должно поддержать правительство, а затем принять Сейм.
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