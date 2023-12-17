Нетрезвая сотрудница полиции управляла автомобилем с 4,34 промилле алкоголя в крови

Согласно обвинению, находясь в состоянии опьянения с концентрацией алкоголя в крови в объеме 4,34 промилле, 27 октября женщина передвигалась по Даугавпилсскому шоссе (А6), управляя транспортным средством BMW X1.

Другие участники дорожного движения заметили чрезвычайную странность маневров и вызвали Госполицию из-за подозрений, что водитель находится в состоянии опьянения.

Полицейские провели проверку концентрации алкоголя на выдохе, в результате чего было установлено, что водитель автомобиля находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Обвиняемая управляла автомобилем вне своего рабочего времени.

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