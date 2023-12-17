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В Риге упавшая с крыши глыба льда повредила автомобиль полиции

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: Aculiecinieka foto

У Рижской средней школы имени Райниса упавшая с крыши глыба льда повредила автомобиль Государственной полиции, попав в лобовое стекло и на капот, свидетельствует предоставленная очевидцем TVNET информация.

Очевидец происшествия утверждает, что переходный тротуар в этом месте на краю улицы Авоту этой зимой еще ни разу не чистили от снега. То же самое можно сказать и о крыше здания. В итоге, один из кусков льда упал на тротуар, а второй - на проезжую часть дороги.

Фото: Aculiecinieka foto

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