В Риге упавшая с крыши глыба льда повредила автомобиль полиции

Очевидец происшествия утверждает, что переходный тротуар в этом месте на краю улицы Авоту этой зимой еще ни разу не чистили от снега. То же самое можно сказать и о крыше здания. В итоге, один из кусков льда упал на тротуар, а второй - на проезжую часть дороги.