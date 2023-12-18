Банда подростков, отличившихся в начале года угонами и разбиванием автомобилей, прекратила совершать преступления после того, как двух молодых людей посадили в тюрьму, но, к сожалению, их пример оказался заразительным. Этой осенью совсем юные мальчики и девочки совершали опасные заезды на чужих машинах.

"Я очень надеялся, искренне надеялся, что решение суда все же может принести мир. К сожалению, вынужден признать, что немного ошибся", - говорит помощник прокурора Валдо Герасимов.

Это не была строго определенная компания молодых людей, банда состояла из тех, кто выходил в город вечером. Что заставляло молодых людей разбивать чужие машины?

"Зачинщики, как они сами признались, получают адреналин и они азартны, и не могут остановиться, - поясняет прокурор Валдо Герасимов. - Они думают, что мы сделали это сегодня ночью, и ничего не произошло. Сделаем это снова следующей ночью. Один из молодых людей днем ​​присутствовал на судебном заседании, на котором ему назначили контроль за поведением и отпустили. Приговор он слушал зевая, едва стоя на ногах, и, к сожалению, мы тогда не знали, что накануне ночью он в очередной раз занимался угоном автомобилей".

В своей работе прокурор все больше сталкивается с тем, что родители не знают, где и с кем проводят время их дети.

То, что ребенок отбился от рук, может дорого обойтись родителям. В том числе и материально, ведь ущерб придется возмещать. Кстати, в случае таких преступлений не имеет значения, кто управляет автомобилем. Для многих родителей это становится неожиданностью.