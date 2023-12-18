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Фото ⟩ В Петербурге двум Z-"военкорам" залили двери квартир монтажной пеной

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В Петербурге двум Z-"военкорам" залили двери квартир монтажной пеной
В Петербурге двум Z-"военкорам" залили двери квартир монтажной пеной Фото: t.me/astrapress

Двум "военным корреспондентам" ("военкорам") в российском Санкт-Петербурге залили двери квартир монтажной пеной, пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Astra. 

Об этом в Telegram сообщили пропагандисты Роман Сапоньков и Дмитрий Стешин. Последний заявил, что монтажной пеной залили дверь квартиры по его старому месту прописки в городе.

"Заявление полиция приняла, но как-то без огонька. Мотоциклеты с пулеметами не присылали. Данные с камер снимать не стали", - написал он.

Сапоньков написал, что неизвестные "пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры". 

Как отмечает Astra, в МВД отчитались, что уже ищут подозреваемых по обоим случаям.

Ранее в сентябре автору текста РИА Новости о "решении украинского вопроса" Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову, а в ноябре жена "военкора" "Комсомольской правды" Александра Коца жаловалась на угрозы. Полиция возбудила уголовное дело о "воспрепятствовании законной деятельности журналиста".

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