Фото ⟩ В Петербурге двум Z-"военкорам" залили двери квартир монтажной пеной

Об этом в Telegram сообщили пропагандисты Роман Сапоньков и Дмитрий Стешин. Последний заявил, что монтажной пеной залили дверь квартиры по его старому месту прописки в городе.

"Заявление полиция приняла, но как-то без огонька. Мотоциклеты с пулеметами не присылали. Данные с камер снимать не стали", - написал он.

Сапоньков написал, что неизвестные "пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры".

Как отмечает Astra, в МВД отчитались, что уже ищут подозреваемых по обоим случаям.

Ранее в сентябре автору текста РИА Новости о "решении украинского вопроса" Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову, а в ноябре жена "военкора" "Комсомольской правды" Александра Коца жаловалась на угрозы. Полиция возбудила уголовное дело о "воспрепятствовании законной деятельности журналиста".

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